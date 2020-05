Tales of Crestoria : les 6 personnages principaux présentés en vidéos

Le lancement est proche pour Tales of Crestoria, un épisode entièrement conçu pour les mobiles de la célèbre saga d'Action-RPG de Bandai Namco. L'éditeur a donc diffusé une ultime bande-annonce fin avril et s'est attaqué à la présentation des 6 personnages principaux depuis quelques jours à travers tout autant de vidéos.

Chacune de ces séquences présente le péché de l'un des héros et quelques phases de gameplay fort plaisantes. Si vous en voulez plus, le site officiel dévoile tout un tas d'informations à même d'intéresser les fans les plus hardcore de la licence, avec même des références visuelles si l'envie vous prend de cosplayer l'un d'eux.

Kanata Hjuger (doublé par Kōhei Amasaki) Character design : Kōsuke Fujishima

Blood Sin : Patricidal Edge

Genre : homme

Âge : 15 ans

Taille : 162 cm

Main directrice : droite

Date de naissance : 15 janvier

Apparaît dans l'histoire principale Le protagoniste de l'histoire et le seul fils d'un chef de village respecté. Il épouse le désir de protéger les faibles, mais est rarement pris au sérieux en raison de sa naïveté évidente. Il croit fermement en la justice de l'orbe de vision et n'ouvre les yeux sur sa cruauté que lorsque le système le qualifie de criminel.

Misella (doublée par Yui Ishikawa) Character design : Mutsumi Inomata

Blood Sin : Annihilation Flame

Genre : femme

Âge : 14 ans

Taille : 155 cm

Main directrice : gauche

Date de naissance : 6 septembre

Apparaît dans l'histoire principale L'héroïne de l'histoire. Une orpheline élevée dans un refuge géré par le père de Kanata. Dépourvue de tout doute, elle n'hésitera pas à prendre des mesures extrêmes pour assurer la sécurité de Kanata. Bien qu'elle doive sa vie à Vicious, elle craint que le Grand Transgresseur mène Kanata sur un chemin sombre, et le méprise pour cela.

Vicious (doublé par Yuma Uchida) Character design : Miyuki Kobayashi

Blood Sin : Endless Torment

Genre : homme

Âge : inconnu (semble avoir 22 ans)

Taille : 184 cm

Main directrice : ambidextre (préfère la droite)

Date de naissance : 17 mai

Apparaît dans l'histoire principale Largement connu comme le « Grand Transgresseur ». Vicious est craint et méprisé dans le monde entier. Il possède une attitude diabolique, et croit que les gens devraient vivre leur vie selon leurs caprices. Il croise et sauve les condamnés Kanata et Misella, étant à la recherche d'un certain endroit. Vicious possède la capacité unique de débloquer les Blood Sins (Péchés de sang) des gens.

Aegis Alver (doublé par Tatsuhisa Suzuki) Character design : Miyuki Kobayashi

Blood Sin : Wavering Heart

Genre : homme

Âge : 18 ans

Taille 172 cm

Main directrice : gauche

Date de naissance : 23 novembre

Apparaît dans l'histoire principale Un beau jeune homme au caractère impeccable qui sert de Commandant chevalier de Medagal. Son obsession de la justice frise l'obstination. Plaçant toute sa foi dans les jugements de l'orbe de vision, il poursuit sans relâche Kanata et ses compagnons.

Yuna Azetta (doublée par Ayane Sakura) Character design : Daigo Okumura

Blood Sin : Embroiling Deceit

Genre : femme

Âge : 17 ans

Taille 163 cm

Main directrice : droite

Date de naissance : 20 juin

Apparaît dans l'histoire principale Une jeune journaliste compétente avec une personnalité joyeuse et un penchant pour le mensonge. Ses plaisanteries incessantes et hautes en couleur peuvent la faire paraître écervelée et peu fiable, mais elle est prête à risquer sa vie à la poursuite de la vérité. Elle vend également des informations illicites à Vicious en cachette.

Orwin Granberg (doublé par Hiroko Yasumoto) Character design : Daigo Okumura

Blood Sin : Love-Bloodied Fists

Genre : homme

Âge : 34 ans

Tille 181 cm

Main directrice : droite

Date de naissance : 21 avril

Apparaît dans l'histoire principale Un homme adulte avec un tempérament affable, quoique fatigué du monde. Perpétuellement apathique, il contribue peu à la société. Malgré cela, il a une femme, Niina, et une fille de 10 ans nommée Aura. Ils subsistent principalement grâce aux revenus de Niina.

Personnages hauts en couleur, musiques entraînantes et un scénario plutôt alléchant sur le papier, ce Tales of Crestoria a bien des atouts pour séduire le public. Nous pourrons le juger sur pièce début juin si tout va bien à son lancement sur les appareils sous Android et iOS.