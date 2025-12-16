Terminator: Survivors, un report et un gros changement annoncés

C'est en 2022 que Nacon a annoncé Terminator: Survivors, un titre développé par Nacon Studio Milan. Il s'agira d'un jeu d'action et d'aventure à la première personne, jouable aussi bien en solo qu'en multijoueur coopératif. Le titre se fait désirer depuis de longues années, mais les fans vont devoir encore patienter.

Encore un report pour Terminator: Survivors





Dans un communiqué publié sur Steam, le directeur créatif Marco Ponte annonce que Terminator: Survivors est repoussé à une date indéterminée. Les ambitions de Nacon Studio Milan sont grandes : proposer « une expérience Terminator authentique et immersive en monde ouvert, recréant la dure réalité du soulèvement de Skynet et la résilience de l'humanité face à cette menace ». Si « d'importants progrès » ont été réalisés en 2025, le studio n'est pas encore prêt à sortir son jeu.

Une sortie directement en 1.0





Nacon Studio Milan change également sa stratégie de lancement. Terminator: Survivors ne sortira pas en Early Access, mais bien dans sa version complète, d'où le report. Le développeur va organiser des tests fermés dans les prochains mois, les inscriptions sont ouvertes. Ces tests seront soumis à un accord de confidentialité. Il n'y aura donc pas d'informations ou de vidéos de gameplay pour le grand public.

Le premier jeu d'action du studio



Pour rappel, Terminator: Survivors devait à l'origine sortir en 2024, mais il a été repoussé à 2025. Cependant, en mai dernier, le jeu n'a même pas été mentionné par Nacon dans son bilan financier, ce qui n'annonçait rien de bon. Finalement, les joueurs vont bien devoir patienter encore un moment. Il faut dire que le projet n'est pas simple pour Nacon Studio Milan, qui n'a développé que des jeux de course à moto (RiMS Racing et TT Isle of Man: Ride on the Edge 3).

