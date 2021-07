Stride : date de sortie proche pour la version Oculus Quest 1 et 2, un gros report pour celle du PSVR

Cela fait maintenant bientôt un an que le jeu de parkour à la sauce Mirror's Edge est disponible en accès anticipé sur Steam et Viveport. Le jeu proposé par le studio Joy Way nous emmène sur les toits d'une métropole futuriste. Il fait appel aux mécaniques de la discipline en nous faisant enchaîner les phases de saut, glissades et grappin en profitant du décor comme les murs et les corniches. Les parcours sont semés d'embûches et d'ennemis qu'il faudra esquiver ou éliminer à main nue ou à l'aide de notre pistolet.

Pur concentré d'adrénaline, il propose divers modes de jeux :

Mode infini : grâce à la génération de niveaux infinie définie de façon procédurale, le challenge n'a aucune limite si ce n'est le temps, car le niveau s'efface derrière vous, une seule chose à faire, courir et aller le plus loin possible.

: grâce à la génération de niveaux infinie définie de façon procédurale, le challenge n'a aucune limite si ce n'est le temps, car le niveau s'efface derrière vous, une seule chose à faire, courir et aller le plus loin possible. Mode contre la montre : Misez tout sur la vitesse pour vous hisser au sommet du classement.

: Misez tout sur la vitesse pour vous hisser au sommet du classement. Mode arène : dans un environnement restreint, vous aurez des objectifs à accomplir comme des objets à récupérer et des ennemis à éliminer.

Comparativement à son homologue PC VR, Stride s'en tire très bien graphiquement, quoique moins poussé au niveau des éclairages et des réflexions. Le jeu est de base assez minimaliste et reproduit les toits d'une ville arborée de hauts buildings, terrasses, corniches et autres climatisations. Niveau gameplay, c'est une copie conforme. La version PC VR s'est récemment vue dotée d'un mode multijoueur. Il n'est cependant pas fait mention officiellement de ce mode pour la version autonome. La bande-annonce elle-même n'en dit pas plus.

La phase de bêta dédiée aux Oculus Quest touche donc à sa fin. Stride sera disponible sur le store Oculus Quest dès le 5 août. La version PSVR est cependant retardée et n'est pas prévue avant la fin de l'année 2021.

