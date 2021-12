TGA 2021 : TUNIC, enfin une date de sortie pour le Zelda-like avec un renard

TUNIC fait partie de ces jeux indépendants dont nous entendons parler depuis des années. Son gameplay à la The Legend of Zelda fait saliver les joueurs, avec de l'aventure et de l'action en vue isométrique qui rappellent les plus grandes épopées de notre bon vieux Link, et une direction artistique chatoyante.

Le projet nous emmènera en effet sur des terres remplies de légendes oubliées, de pouvoirs anciens et de monstres féroces, dans la peau d'un renard tout mignon qui devra collecter des objets magiques et se défaire de bêtes colossales pour révéler de lointains secrets. Il ne manquait plus qu'une date de sortie pour se réjouir, et nous l'avons eu lors des Game Awards 2021.

Sortez vos calendriers, TUNIC sera disponible le 16 mars 2022 sur PC, Mac, Xbox One et Xbox Series X|S. Aucune version PS5, PS4 ou Switch n'est encore évoquée à cette heure.