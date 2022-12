TGA 2022 : Immortals of Aveum, un FPS avec de la magie annoncé par des vétérans de l'industrie

L'éditeur Electronic Arts a sans doute eu le nez fin en s'associant avec le jeune studio de développement Ascendant Studios. Ce dernier est dirigé par Bret Robbins, directeur créatif de Dead Space et de trois volets de Call of Duty, et compte en ses rangs d'anciens développeurs de Halo et BioShock.

Ascendant Studios vient de dévoiler lors des Game Awards 2022 Immortals of Aveum, un jeu de tir à la première personne, non pas avec des armes à feu, mais bien avec de la magie. Le titre s'est offert une première bande-annonce à admirer ci-dessus. EA Games précise que le titre est développé à l'aide de l'Unreal Engine 5 et se déroule « dans un univers fantastique original englouti par la magie, truffé de conflits et littéralement au bord du gouffre ».

Il faudra se contenter de ça pour le moment. Immortals of Aveum est attendu en 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.