The Culling de retour sur Xbox One avec un modèle économique improbable

Le Battle Royale est toujours aussi populaire avec PUBG et Fortnite, mais de nombreux studios se cassent les dents en voulant absolument leur part du gâteau. C'est le cas de Xaviant avec The Culling, jeu plutôt sympathique qui avait été abandonné, les développeurs préférant faire un second opus. Mécontent de devoir repayer, les joueurs ont grogné, Xaviant a donc rapidement arrêté The Culling 2 (de toute façon totalement vide) et relancé The Culling: Origins en free-to-play. Malgré cela, les serveurs ont fermé en mai 2019.

Sauf que certaines choses ne veulent décidément pas mourir, et Xaviant vient d'annoncer le retour dès demain de The Culling (tout court) sur Xbox One. Le titre sera jouable gratuitement si vous avez déjà essayé la version free-to-play, sinon, eh bien, il faudra débourser 4,99 $. Mais la blague ne fait que commencer ! Cet achat ne débloque pas grand-chose, si ce n'est un jeton pour lancer gratuitement chaque jour une partie en ligne. Si vous gagnez, vous obtenez un autre jeton. Si vous perdez (ce qui arrive souvent dans un Battle Royale), vous devez acheter un nouveau jeton ! Xaviant proposera trois packs, avec trois jetons pour 0,99 $, 10 jetons pour 2,99 $ ou 20 jetons contre 4,99 $. Des passes seront également disponibles contre 1,99 $ ou 5,99 $, permettant de jouer en illimité pour 7 ou 30 jours. C'est clairement ce modèle économique qui reste le plus avantageux. Les joueurs auront quand même droit à de l'expérience doublée, et cette version Xbox One bénéficiera d'une résolution augmentée de 30 % et d'un anti-aliasing amélioré.

Un jeu payant avec un système d'abonnement mensuel, c'est assez inédit, mais il est déjà quasiment certain qu'aucun joueur ne va acheter ces jetons, même en packs. La stratégie de Xaviant est pour le moins curieuse, mais si The Culling arrive à redécoller sur Xbox One avec ce modèle économique, ce serait l'exploit inattendu. Sauf que, sur consoles, connaître les chiffres des joueurs connectés est bien compliqué, Xaviant compte cependant relancer The Culling sur PC « dès que possible », mais doit faire face à « des défis uniques ».