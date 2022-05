The Cycle: Frontier, une date de sortie pour le FPS PvPvE free-to-play

Yager n'abandonne pas The Cycle, surtout après son rapprochement avec Tencent, bien au contraire. Le studio prépare le lancement de The Cycle: Frontier, version améliorée de son FPS PvPvE free-to-play, qui sortira le mois prochain sur ordinateurs via Steam et l'Epic Games Store.

Au travers d'une nouvelle bande-annonce à admirer ci-dessus, les développeurs dévoilent la date de sortie de The Cycle: Frontier, fixée au 8 juin 2022 sur PC. Les joueurs pourront découvrir le titre au travers d'un évènement de pré-saison, en attendant le lancement de la Saison 1 le 22 juin prochain, avec des objets cosmétiques à débloquer via un Fortuna Pass. Et si vous ne connaissez pas le jeu, voici une présentation de The Cycle: Frontier :

Bienvenue à Fortuna III, un monde aussi beau que cruel dans lequel les dangers sont nombreux, mais les trésors le sont encore plus. Les joueurs devront remonter à la surface grâce à un matchmaking sans faille et remplir leurs poches de butins. Seuls les joueurs qui s'enfuient en vie gardent ce qu’ils ont amassé. Les erreurs seront rapidement punies et coûteront cher, mais chaque défaite est une leçon apprise qui les rendra meilleurs. Il faudra rester à l'affût des bêtes assoiffées de sang, d'une tempête radioactive mortelle et des joueurs cupides armés jusqu'aux dents. Les joueurs peuvent partir à la recherche de richesses seul, avec des amis, ou faire des alliances temporaires avec des étrangers. Ils pourront également partir à la chasse et voler les butins durement acquis par les autres joueurs. C'est aux joueurs de prendre les décisions : le chemin à emprunter, l’objectif à aborder, les combats à choisir ou à éviter, et quand évacuer la carte. Dans la base sur la Station Prospect, ils pourront utiliser leurs nouvelles ressources pour améliorer leur équipement et en acheter de nouveaux. Ils auront l'occasion d'accroitre leur réputation auprès de diverses factions pour débloquer de nouvelles options de combat, et personnaliser leur armement avec les outils parfaits. Leur prochaine arrivée à la surface n'est qu'à quelques clics, et grâce aux cartes permanentes et au matchmaking quasi instantané, ils auront toujours le temps de faire une dernière partie. L'exploration est une expérience risquée, mais la chance sourit aux audacieux dans l'œil du cyclone.

Yager rappelle au passage que The Cycle: Frontier est le jeu gratuit le plus « wishlisté » sur Steam actuellement, de nombreux joueurs attendent son lancement le mois prochain. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.

