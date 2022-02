The Cycle : Frontier, une nouvelle bêta annoncée et datée en vidéo

En juillet 2018, Yager Entertainment (Spec Ops: The Line) annonçait The Cycle, un jeu de tir à la première personne multijoueur avec des combats en PvPvE, qui a connu un succès tout relatif. Suite au rapprochement entre Yager et Tencent, le titre va être relancé avec un tas d'améliorations, mais d'abord, il faut faire des bêta fermées et la seconde arrive.

The Cycle : Frontier, qui sera un jeu à part, sera donc en phase de test fermée du 10 au 28 mars prochain, exclusivement sur PC via Steam et l'Epic Games Store. Pour y participer, il suffit de s'inscrire et croiser les doigts pour être sélectionné. Cette deuxième bêta permettra de découvrir de nouvelles fonctionnalités, tout est détaillé sur le site officiel du jeu, mais voici les éléments principaux :

Nouvelles Campagnes de Faction : trois nouvelles campagnes de faction vous guideront lors de vos premiers pas à la surface, tout en permettant de débloquer de l’équipement neuf et obtenir un aperçu du lore de The Cycle : Frontier.

: trois nouvelles campagnes de faction vous guideront lors de vos premiers pas à la surface, tout en permettant de débloquer de l’équipement neuf et obtenir un aperçu du lore de The Cycle : Frontier. Nouvelles Activités de Parties : Fortuna III redouble de danger. Faites appel à la nouvelle et améliorée Foreuse Laser pour un gros pactole, mais soyez prêt à affronter quiconque s’approchant pour voler ce qui est à vous.

: Fortuna III redouble de danger. Faites appel à la nouvelle et améliorée Foreuse Laser pour un gros pactole, mais soyez prêt à affronter quiconque s’approchant pour voler ce qui est à vous. Nouvelles Variantes de Monstres : la fameuse faune est de retour avec quelques surprises (mortelles) en plus. De nouvelles variantes de créatures proposent des challenges et récompenses toujours plus relevés pour les plus braves osant s’y frotter.

: la fameuse faune est de retour avec quelques surprises (mortelles) en plus. De nouvelles variantes de créatures proposent des challenges et récompenses toujours plus relevés pour les plus braves osant s’y frotter. Nouveau Design de la Map : les Bright Sands ainsi que les Crescent Falls ont été revues pour une meilleure traversée, avec des graphismes améliorés afin de capturer l’équilibre parfait entre le danger et la beauté de Fortuna III.

Si vous ne connaissez pas du tout The Cycle: Frontier, il s'agit d'un FPS en free-to-play avec du PvPvE qui nous emmène sur Fortuna III, une planète extraterrestre remplie de créatures dangereuses, qu'il faudra affronter pour accomplir des missions. Vous ne serez pas le seul sur le coup, il faudra donc récupérer des ressources avant vos adversaires et quitter la planète en vie pour augmenter votre réputation et améliorer ses outils et ses armes. Vous pouvez retrouver une bande-annonce ci-dessus, et des PC gaming sur Amazon.

