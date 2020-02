The Division 2: Warlords of New York, un court-métrage animé pour les antagonistes de l'extension et une période d'essai gratuit annoncée

Plus tôt dans le mois, Ubisoft et Massive ont dévoilé Warlords of New York, une extension pour The Division 2 qui ramènera les Agents dans la ville du premier épisode, dans des décors inédits et avec un objectif clair : traquer et tuer Aaron Keener. Mais avant de parvenir au boss, il faudra d'abord défaire ses lieutenants.

Ce sont eux que l'éditeur met en avant à présent, non pas dans une bande-annonce classique, mais à travers un court-métrage animé nous plaçant depuis le point de vue de ses renégats de la Première Vague en amont des évènements que nous vivrons. En effet, Keener y met son plan en marche en prenant le contrôle du sud de Manhattan à l'aide de ces quatre personnages inédits, pas forcément coopératifs de prime abord d'ailleurs.

Du génial petit hackeur Theo Parnell manipulant les drones au gros bourrin James Dragov maniant des armes lourdes et dirigeant les Rikers, en passant par l'ancien membre des Black-Ops Javier Kajika, assoiffé de vengeance, et la chimiste Vivian Conley à la tête des Nettoyeurs, ces antagonistes ont tous une identité bien marquée et nous mèneront la vie dure. La fin fait tout de même intervenir Faye Lau, qui demande du renfort à Washington, et c'est là que nous intervenons !

La sortie de The Division 2: Warlords of New York est fixée au 3 mars sur PS4, Xbox One et PC. Si jamais vous n'avez pas encore succombé à ce TPS, il n'est pas trop tard et Ubisoft propose à tous les joueurs de l'essayer gratuitement sans restriction du 27 février au 2 mars ! La sauvegarde sera conservée en cas d'achat par la suite, et la seule condition de participation sur consoles est d'être abonné au PlayStation Plus ou au Xbox Live Gold.

