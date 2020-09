The Elder Scrolls Online: Markarth, le dernier contenu du Cœur noir de Skyrim détaillé et daté, avec un prologue déjà disponible

Hier soir, Bethesda et ZeniMax Online Studios ont organisé un live afin de communiquer au sujet de la quatrième et dernière aventure de la saga du Cœur noir de Skyrim de The Elder Scrolls Online, nommée Markarth. Elle fait suite à Harrowstorm, l'extension Greymoor et Stonethorn sorti il y a seulement quelques semaines.

Ce nouveau Pack de jeu ajoutera donc une nouvelle zone de jeu dans Borderciel, la Crevasse, avec son histoire qui nous fera retourner à la cité de Markarth, que nous avons déjà pu visiter dans The Elder Scrolls V: Skyrim, pour une dizaine d'heures de contenu inédit. Une nouvelle arène solo sera aussi ajoutée.

Terminez l’année d’aventure du Cœur noir de Skyrim et explorez un territoire pris d’assaut par une horreur antique venue de la Première Ère. LA CREVASSE SAUVAGE Explorez une terre ancienne et riche en histoires assaillie par une armée sinistre, et trouvez des amis parmi les nombreux clans de la Crevasse et dans la magnifique capitale, Markarth. Arpentez ses escaliers antiques et enfoncez-vous dans la caverne d’Arkthzand. GARDIENS ÉGARÉS Alliez-vous à un clan d’exilés rebelles pour piller les trésors de Griffenoire et récupérer les reliques perdues des Dwemers, tout en défendant Bordeciel et la Crevasse. LE CŒUR NOIR DE SKYRIM SE CONCLUT Ralliez un groupe improbable de défenseurs contre la Horde grise, faites échouer les plans diaboliques du seigneur vampire Rada al-Saran et concluez l’aventure du Cœur noir de Skyrim avec un contenu unique disponible seulement pour ceux qui ont fini l’histoire du Chapitre Greymoor. DOMINEZ L’ARÈNE Prouvez votre valeur dans une nouvelle arène solo, le Creux du Vateshran, conçue pour éprouver votre force, votre intelligence et votre détermination face à des boss difficiles, des chemins multiples à débloquer et de puissants secrets qui pourront vous aider à obtenir le titre de Champion des Sang-des-Esprits.

Pour découvrir tout cela, il faudra patienter jusqu'au 2 novembre sur PC, Mac et Stadia, tandis que les joueurs console sur PS4 et Xbox One devront attendre une semaine de plus, la date étant fixée au 10 novembre. Le Pack de jeu sera alors ajouté à la Boutique à Couronnes et disponible pour les abonnés ESO Plus. Et si vous jouez sur le PTS, vous pourrez découvrir tout cela à partir de demain, lundi 21 septembre, puisque la Mise à Jour 28 y sera déployée.

Si vous êtes trop impatients, sachez qu'une suite de quêtes servant de prologue à Markarth est d'ores et déjà disponible, la seule condition étant de posséder le jeu de base, nul besoin d'aucun Chapitre ou Pack de jeu !

Pour commencer, allez acquérir le « Contrat de la maison Corbeguet » dans la catégorie « Lanceurs de quêtes » de la Boutique à Couronnes en jeu. Vous recevrez ainsi la première quête, « L’enquête de Corbeguet. » Il ne restera qu’à commencer votre aventure. Dans le prologue de Markarth, vous retrouvez Gwendis, déjà croisée dans le jeu de base et le Pack de jeu Stonethorn, pour découvrir les histoires qui entourent l’armée surnaturelle appelée la Horde grise. Ensemble, vous découvrirez une vérité sinistre sur la fondation de la maison Corbeguet, et vous commencerez votre lutte contre un mal qui menace non seulement Bordeciel, mais tout Tamriel. Si vous terminez les deux quêtes du prologue de Markarth, vous débloquerez le mémento Reliquaire des sombres desseins, qui vous permet d’invoquer l’illusion temporaire d’une enveloppe de pierre.

Pour terminer, plusieurs évènements in-game ont été annoncés pour la fin d'année, dont un petit nouveau, les Trésors perdus de Skyrim, utilisant le système d'Antiquités et qui consistera à déterrer des trésors dans tout Tamriel avec un aspect communautaire puisque des récompenses seront débloquées si certains paliers sont atteints. À la clé, des marquages faciaux et corporels Horreur intérieure, le familier Faon du val Orchidée fanée, la maison Galerie alpine de l'Antiquaire et l'Invitée Antiquaire Phèdre. Cette dernière faisant partie d'un nouveau type de collectibles.

Que sont les Invités ? Les Invités sont un nouveau type de personnages de collection que vous pouvez ajouter à votre foyer de la même manière que n’importe quel autre objet de collection. Chaque Invité est unique, avec une apparence propre, et ajoutera de la vie à votre foyer. Vous pouvez débloquer cette première Invitée, l’Antiquaire Phèdre, gratuitement dans le cadre de cet évènement, mais la Boutique à Couronnes vous proposera d’autres Invités à l’avenir.

En revanche, il faudra posséder Greymoor pour y participer, ce qui ne sera pas le cas des autres évènements.

Trésors perdus de Skyrim (23 septembre – 5 octobre) ;

(23 septembre – 5 octobre) ; Festival des Sorcières (22 octobre – 3 novembre) ;

(22 octobre – 3 novembre) ; Évènement des Indomptables (25 novembre – 12 décembre) ;

(25 novembre – 12 décembre) ; Festival de la Nouvelle vie (21 décembre – 2 janvier 2021).

Avec tout ça, vous devriez avoir de quoi occuper vos prochaines semaines sur TESO. Si vous souhaitez vous procurer Greymoor, sachez que le Chapitre est vendu 62,99 € sur Gamesplanet.