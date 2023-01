The Elder Scrolls Online: Necrom, la nouvelle extension dans la cité des morts de Morrowind en fuite

Cela fera bientôt 9 ans que The Elder Scrolls Online passionne les amateurs de la série. Il se renouvelle régulièrement avec du contenu gratuit et payant, comme avec l'extension High Isle parue en 2022. La prochaine doit être officialisée ce soir lors du Xbox & Bethesda Developer_Direct, mais comme souvent, elle vient de fuiter avant l'heure.



Non seulement IGN a dévoilé son logo un peu trop tôt via l'une de ses vidéos en attente, mais surtout, le résumé de la future extension a été trouvé dans les données du jeu suite à sa dernière mise à jour. Dites bonjour à The Elder Scrolls: Necrom, qui nous emmènera dans un territoire méconnu et mortel de Morrowind. Vous pouvez découvrir ci-dessous la traduction (encore approximative) du contenu du DLC payant, qui nous fera explorer la Péninsule Telvanni pour y utiliser les pouvoirs des livres apocryphes et des Arcanistes.

Péninsule Telvanni & Apocryphes Explorez la Péninsule Telvanni, qui abrite des champignons imposants, des flèches rocheuses et la ville de Necrom avec ses vastes catacombes. Admirez les livres interdits de la bibliothèque sans fin et la merveille époustouflante de Chroma Incognito, dans le royaume des apocryphes. Ombre sur Morrowind Le Prince du Destin détient des secrets trop dangereux pour que les mortels ou Daedra puissent les comprendre. Maintenant, des pouvoirs cachés, mais turbulents menacent le royaume apocryphe d’Hermaeus Mora et si le secret du prince Daedra est découvert, il pourrait menacer toute la réalité. Nouvelle classe : Arcaniste Devenez habilité par les secrets des Apocryphes et la connaissance interdite d’Hermaeus Mora. L’Arcaniste est une nouvelle classe puissante capable de magie destructrice, réparatrice ou défensive en canalisant les runes anciennes et obscures et les tomes perdus du pouvoir. De nouveaux compagnons sont arrivés Deux nouveaux alliés en quête de grandes quêtes et de gloire ! Débloquez les compagnons de la Garde Rouge et des Gardiens Argoniens armés de pouvoirs arcanistes pour combattre à vos côtés et vous tenir compagnie lors de vos voyages à travers tout Tamriel.

