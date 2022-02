The Gunk : l'exclusivité Microsoft bientôt rajoutée sur Steam et d'autres boutiques avec une mise à jour

En fin d'année dernière, Image & Form Games et Thunderful Games ont lancé The Gunk, un jeu d'aventure sur une étonnante planète. Le titre était alors uniquement jouable sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC via le Microsoft Store, et il est inclus dans le Game Pass depuis son lancement.

Mais prochainement, le titre va débarquer sur de nouvelles boutiques sur ordinateurs. Les studios annoncent que The Gunk rejoindra Steam et d'autres plateformes PC dans le courant du printemps 2022. Lors de ce lancement, tous les joueurs, sur ordinateurs ou consoles, auront droit à une mise à jour qui rajoutera un mode Photo et quatre langues additionnelles (japonais, chinois simplifié, russe et portugais brésilien).

Si vous ne voulez pas attendre quelques mois avant de découvrir The Gunk, vous pouvez vous abonner au Xbox Game Pass Ultimate pour 12,99 € par mois.