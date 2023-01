The King of Fighters XV : une date de sortie et du gameplay pour Shingo Yabuki, plusieurs combattants du Fighter Pass de la Saison 2 dévoilés

L'an dernier, SNK a lancé The King of Fighters XV, ajoutant dans la foulée et au fil des mois plusieurs combattants additionnels à son roster, la quasi-totalité nécessitant évidemment de ressortir la carte bleue. Comme prévu, une Saison 2 va débuter ce mois-ci avec l'ajout de Shingo Yabuki, et nous savons désormais exactement quand. C'est donc le 17 janvier que les hostilités vont reprendre et nous découvrons désormais le gameplay du personnage au détour d'une nouvelle bande-annonce.

Quelques visuels de Shingo sont aussi à retrouver en page suivante, tandis qu'une rapide description est disponible ci-dessous :

Shingo Yabuki est un jeune homme fasciné par la force de Kyo Kusanagi, si bien qu'il a lourdement insisté pour qu'il devienne son maître d'arts martiaux. Kyo, en revanche, considère Shingo comme un assistant passif, et le traite comme tel. Shingo parvient tout de même à gagner l'approbation de Kyo et progresse petit à petit. Il est très apprécié pour son approche adolescente de la vie.

Mais ce n'est pas tout ! Kim Kaphwan arrivera ensuite sans surprise au printemps avec le jeu cross-platform et sera suivi par 4 autres combattants au sein du Fighter Pass. Cet été, ce sont ainsi Sylvie Paula Paula et Najd qui feront leur retour, toutes deux introduites dans KOF XIV. Les deux autres prévus pour l'automne et l'hiver n'ont pas été dévoilés, mais leurs ombres ouvrent la porte aux spéculations des joueurs en attendant.

Une mise à jour d'équilibrage accompagnera également l'arrivée de Shingo, avec l'ajout de 15 pistes musicales à la DJ Station. Enfin, l'EVO Japan 2023 aura droit à sa compétition KOF XV.

The King of Fighters XV est toujours en vente sur Amazon dès 31,43 €.