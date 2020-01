The Last of Us élu jeu de la décennie

Alors certes, la décennie se terminera bien en cette fin d'année 2020, mais qu'importe, c'est maintenant que le bilan des années 2010 est fait, l'occasion pour Metacritic de dévoiler quelques classements forts intéressants. Le site avait ainsi partagé les 50 jeux vidéo les mieux notés de ces 10 dernières années, ou encore les pires titres de 2019, mais les joueurs ont aussi eu leur mot à dire.

Vous l'avez lu dans le titre, les visiteurs de Metacritic ont voté en masse pour The Last of Us et sa version remastérisée, qui domine largement le classement. Voici les 10 jeux de la décennie d'après les lecteurs de Metacritic :

/ ; 2 - The Legend of Zelda: Breath of the Wild ;

; 3 - The Witcher 3: Wild Hunt ;

; 4 - Red Dead Redemption 2 ;

; 5 - Mass Effect 2 ;

; 6 - Bloodborne ;

; 7 - The Elder Scrolls: Skyrim ;

; 8 - God of War ;

; 9 - Grand Theft Auto V ;

; 10 - Dark Souls.

Concernant l'année 2019, c'est le remake de Resident Evil 2 qui arrive en tête, suivi de Sekiro: Shadows Die Twice et Death Stranding. Enfin, comme Metacritic n'est pas uniquement centré sur le jeu vidéo, les visiteurs du site ont voté pour le film Mad Max: Fury Road, la série Breaking Bad et l'album To Pimp a Butterfly par Kendrick Lamar comme œuvres qui ont également marqué la décennie des années 2010.

