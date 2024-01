The Last of Us Part II Remastered : toutes les nouvelles fonctionnalités détaillées en vidéo

Dans quelques jours sortira The Last of Us Part II Remastered, une version améliorée pour PlayStation 5 du jeu de Naughty Dog, qui date pourtant de la fin de la précédente génération de consoles de salon, en 2020. Outre des graphismes revus à la hausse, cette version inclura surtout de nouvelles fonctionnalités.

C'est justement tout le sujet de la bande-annonce d'aujourd'hui, Naughty Dog détaille toutes les fonctionnalités inédites de The Last of Us Part II Remastered, tandis que le studio prend la parole sur le blog PlayStation pour nous expliquer tout cela :

Pour les anciens joueurs impatients de redécouvrir le jeu dans sa version Remastered, la mise à niveau sera disponible dès la sortie de The Last of Us Part II Remastered pour 10 € ! Si vous possédez déjà une version physique ou numérique de The Last of Us Part II sur PlayStation 4, vous pouvez vous rendre sur le PlayStation Store dès la sortie de The Last of Us Part II Remastered afin d’acheter la mise à niveau. Si vous possédez The Last of Us Part II sur disque, vous devrez insérez ce dernier dans votre PS5 via un lecteur de disque afin de télécharger et jouer à la version numérique de The Last of Us Part II Remastered. Vous pourrez importer les fichiers de sauvegarde de votre jeu PS4 et continuer là où vous avez arrêté. Toute progression des trophées du jeu sera aussi importée sur The Last of Us Part II Remastered.

Mode Sans retour

En parlant de trophées, le nouveau mode de survie au style roguelike Sans retour de The Last of Us Part II Remastered possède son propre ensemble de trophées qui devraient vous encourager à découvrir ce nouveau mode. Proposant plus de 10 personnages jouables, y compris certains qui ne l’ont jamais été auparavant dans le monde de The Last of Us, de nouveaux modificateurs de jeux palpitants et bien plus encore, nous avons hâte que vous puissiez découvrir ce tout nouveau contenu du monde de The Last of Us. Sans retour intègre aussi de nombreuses fonctionnalités d’accessibilité de The Last of Us Part II Remastered qui, en plus de la possibilité de créer des sessions personnalisées, vous permettent de créer des sessions qui vous ressemblent. Nous sommes impatients de savoir ce que vous pensez du mode Sans retour.

Avant de lancer votre première session de Sans retour, ne passez pas à côté de notre guide détaillant le tout nouveau mode de survie au style roguelike de The Last of Us Part II Remastered. Nous sommes impatients de découvrir où se situera votre session quotidienne aux classements !

Le mode Guitare en jeu libre et d’autres fonctionnalités

Sans retour est certes conçu pour vous permettre de redécouvrir les combats de The Last of Us Part II Remastered, mais ce n’est que l’une des nombreuses fonctionnalités incluses dans la version Remastered du jeu. Ne manquez pas la bande-annonce à propos de ces fonctionnalités si vous ne l’avez pas déjà regardée, afin d’avoir un aperçu de ce qui vous attend, avec entre autres le mode Guitare en jeu libre. Ce mode vous permet de profiter pleinement de notre mini-jeu en jouant de la guitare avec Joel, Ellie et Gustavo Santaolalla, le compositeur de The Last of Us. Vous pourrez y jouer de la guitare, du banjo et avec un résonateur en acier. Nous sommes heureux de pouvoir mettre cette fonctionnalité emblématique en avant avec son propre mode, où vous pourrez utiliser les pédales à effets pour moduler vos performances et mettre à l’épreuve votre expertise musicale.

The Last of Us Part II Remastered propose de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité, comme les dialogues en vibrations et la synthèse vocale, qui étaient déjà présentes dans The Last of Us Part I. Nous sommes heureux de pouvoir vous proposer ces fonctionnalités sur The Last of Us Part II Remastered, ainsi que le mode Speedrun, qui était lui aussi dans Part I. Nous avons également rajouté de nouveaux filtres au mode Photo, tels que l’éclairage dynamique, l’avancée image-par-image, la Direction du Regard, ainsi que de nouveaux cadres et logos, et sommes ravis de pouvoir vous annoncer que ce mode sera disponible dans Sans retour, afin que vous puissiez garder une trace de tous les moments inattendus et palpitants de vos sessions.

Dans les coulisses du développement de The Last of Us Part II Remastered

Nous avons également intégré des fonctionnalités qui, nous l’espérons, vous permettront d’apprécier encore plus le jeu ainsi que son développement. Profitez par exemple d’encore plus de commentaires des développeurs sur des cinématiques avec Neil Druckmann, Halley Gross, Laura Bailey, Troy Baker, Ashley Johnson et Shannon Woodward. On y retrouve aussi trois niveaux créés en début de développement, puis supprimés du jeu. Ces niveaux (la Chasse au sanglier, la Fête de Jackson et les Égouts) sont accompagnés de commentaires des développeurs expliquant ce qu’ils souhaitaient en faire et les intentions derrière ces derniers, que vous pourrez entendre grâce à des objets interactifs éparpillés dans ces niveaux.

Afin de vous en montrer encore plus sur les coulisses de la production de The Last of Us Part II, nous sommes heureux de vous annoncer que le documentaire Réaliste II : Les coulisses de The Last of Us Part II sera ajouté à The Last of Us Part II Remastered lors d’une mise jour après la sortie du jeu (date encore inconnue), et sera aussi disponible en ligne (date encore inconnue). Suite de Réaliste, le documentaire sur The Last of Us, ce dernier vous permettra d’en apprendre plus sur le développement de The Last of Us Part II. Pour ne pas passer à côté d’annonces à ce sujet, suivez Naughty Dog sur leurs réseaux sociaux.