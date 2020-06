The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV, Rean bascule vers les Ténèbres dans un trailer inédit dévoilant la date de sortie PS4

Les fans de The Legend of Heroes n'auront pas à attendre plus longtemps, car c'est cette année que va enfin sortir en Occident Trails of Cold Steel IV, dévoilé le 1er avril dernier à destination de la PS4 dans un premier temps, puis des PC et de la Switch l'an prochain. Après une bande-annonce centrée sur les différents élèves de la Classe VII, anciens comme nouveaux, c'est le personnage principal Rean Schwarzer qui est au cœur du trailer du jour, attention aux spoilers !

Oui, au-delà de son emprisonnement, le héros a visiblement succombé à un bien sombre pouvoir, qui le marquera à vie en lui laissant un regard à même de glacer le sang de n'importe qui s'y plongeant. Outre cet élément scénaristique, nous pouvons apprécier différentes phases de gameplay utilisant le système de combat du troisième épisode, toujours plus raffiné. Enfin, c'est une date de sortie qui nous est donnée ! The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV sortira ainsi le 27 octobre prochain en Europe et Amérique du Nord, édité par NIS America.

Des versions PC (Steam et GOG) et Switch suivront donc en 2021, sans plus de détail. En attendant, vous pouvez donc rattraper votre retard avec le Trails of Cold Steel III, disponible sur PS4 à 49,99 € via Amazon ou sur Switch à 59,99 €.