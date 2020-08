The Raid : un FPS en PvP et PvE dans l'univers d'Observer dévoilé en vidéo

Bloober Team a sorti en 2017 Observer, un jeu d'horreur psychologique se déroulant en 2084, dans un futur cyberpunk et proposant de mener l'enquête auprès de Daniel Lazarski, un détective incarné par Rutger Hauer. Le jeu sera prochainement de retour dans une édition améliorée System Redux sur PS5 et Xbox Series X, mais l'univers du titre va également s'étendre.

L'éditeur Feardemic et le développeur 84RAID Corporation viennent en effet de dévoiler cette semaine The Raid, un jeu de tir à la première personne orienté vers le multijoueur et proposant des affrontements entre joueurs ou contre des ennemis gérés par l'IA, et qui prendra place en 2084, dans le même univers qu'Observer. Dans The Raid, les joueurs participeront à un tournoi éponyme en réalité virtuelle organisé par Chiron Corporation, une compétition très populaire chez les classes moyennes qui y voient une bonne manière de se faire de l'argent en participant à des parties en PvE et PvP, sans oublier le boss final pour remporter le gros lot. Plusieurs armes seront à leurs dispositions, avec la possibilité de les personnaliser, mais également des capacités de piratages pour manipuler l'environnement et les ennemis. En cas de victoire, les joueurs pourront débloquer des éléments pour personnaliser l'apparence de leurs personnages.

The Raid promet donc une expérience multijoueur plutôt classique, mais dans une ambiance cyberpunk qui a déjà fait ses preuves. Le jeu n'a cependant pas de date de sortie, et les studios n'ont même pas encore officialisé les plateformes sur lesquelles arrivera le titre. En attendant, vous pouvez retrouver Observer à 25,19 € chez Gamesplanet.