The Rocky Horror Show va être adapté en jeu vidéo et ça sort très prochainement

The Rocky Horror Picture Show est aujourd'hui un film culte, issu de la vague des midnight movies et sorti au cinéma en 1975. Un long-métrage réalisé par Jim Sharman et écrit par Richard O'Brien qui est l'adaptation d'une comédie musicale scénarisée et mise en scène par ces deux mêmes hommes, The Rocky Horror Show.

Quasiment 50 ans plus tard, voilà que The Rocky Horror Show va être adapté en jeu vidéo ! C'est FreakZone Games qui développe ce titre, il était déjà derrière Angry Video Game Nerd I & II Deluxe et Manos: The Hands of Fate - Director's Cut, déjà adapté d'un vieux film (nul) des années 60. Comme dans la comédie musicale et le film, The Rocky Horror Video Game suivra Brad et Janet, un jeune couple qui tombe en panne sur le bord de la route et qui se réfugie dans un étrange château tenu par Docteur Frank-N-Furter, un travesti ayant créé l'homme parfait (mais idiot), Rocky. Le jeu vidéo sera rétro, avec des graphismes en 8 bits et des reprises chiptune des musiques cultes du Rocky Horror Show.

The Rocky Horror Video Game est attendu dans le courant du mois d'octobre 2024 sur PC, PlayStation, Xbox et Switch. En attendant, vous pouvez retrouver The Rocky Horror Picture Show en Blu-ray à 11,77 € sur Amazon.