American Arcadia : les développeurs de Call of the Sea annonce un jeu dans une téléréalité façon The Truman Show

Out of the Blue a attiré beaucoup de regards avec Call of the Sea, son tout premier jeu, une aventure à la première personne dans un univers teinté de fantastique. Un an et demi après son lancement, il est temps pour l'équipe de présenter son prochain projet, toujours en collaboration avec l'éditeur Raw Fury.

Il se dénomme American Arcadia et nous fera suivre des personnages qui participent à leur insu à une émission de téléréalité en continu dans une métropole rétrofuturiste aux accents 70s, où les candidats les moins aimés risquent la mort... C'est dans ce contexte que Trevor Hills va découvrir le pot aux roses grâce à une mystérieuse voix et tenter de s'échapper de ce décor digne de The Truman Show, alors que la narration façon documentaire mêlera interviews et interrogatoires. Le gameplay alternera de plus entre 2 personnages pour une approche platformer 2,5D et une autre tournée vers les puzzles à la première personne, mais l'expérience sera seulement jouable en solo.

Dans American Arcadia, les joueurs incarnent deux personnages, chacun avec son propre gameplay, dont les destins et les vies sont entrelacés. Arcadia est une métropole rétrofuturiste des années 70 où chacun profite d'une vie de luxe et de confort. Mais ce que les citoyens d'Arcadia ne soupçonnent pas, c'est qu'ils jouent un rôle dans American Arcadia, une émission de télévision diffusée en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis des décennies. Sous les yeux d'innombrables observateurs anonymes, leur insouciante est liée à leur taux de popularité. En tant que favori du public, on n'a rien à craindre, mais en cas de baisse, une seule solution : la mort. Pour un homme quelconque à la vie inintéressante comme Trevor Hills, cela signifierait probablement de sérieux ennuis, mais heureusement, Trevor est aidé par une voix mystérieuse qui le guidera dans les coulisses d'American Arcadia et ce, jusqu'à sa liberté. Mais tout cela est-il bien réel, ou n'est-ce qu'un autre gadget de l'émission pour faire monter l'audimat ? Caractéristiques du jeu S'échapper d'une utopie télévisée des années 70 - L'histoire sera présentée sous forme de documentaire avec des interviews et des interrogatoires des personnages par la police au fur et à mesure de votre progression dans le jeu.

- L'histoire sera présentée sous forme de documentaire avec des interviews et des interrogatoires des personnages par la police au fur et à mesure de votre progression dans le jeu. Deux expériences, un jeu - American Arcadia vous permet de contrôler deux personnages dans des environnements complètement différents et des styles de jeu uniques : Un jeu d'action à défilement horizontal en 2.5D, avec de la plateforme, des poursuites à vous couper le souffle et des énigmes. Mais aussi un jeu à la première personne en 3D, avec du piratage, de l'exploration, de l'infiltration et des énigmes à résoudre.

- American Arcadia vous permet de contrôler deux personnages dans des environnements complètement différents et des styles de jeu uniques : Un jeu d'action à défilement horizontal en 2.5D, avec de la plateforme, des poursuites à vous couper le souffle et des énigmes. Mais aussi un jeu à la première personne en 3D, avec du piratage, de l'exploration, de l'infiltration et des énigmes à résoudre. Des voix de renom - Yuri Lowenthal (notamment Spider-Man 1 & 2, Prince of Persia : The Sands of Time, Call of the Sea), Krizia Bajos (Cyberpunk 2077, League of Legends) et Cissy Jones (Firewatch, Life is Strange, Call of the Sea) donnent vie aux personnages d'American Arcadia.





American Arcadia n'a pas encore de date de sortie, et est pour le moment prévu sur PC via Steam. Il aura droit à une démo jouable et davantage d'informations à l'occasion du Tribeca Film Festival de juin prochain.

