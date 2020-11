The World Ends With You : Square Enix lance un mystérieux compte à rebours, un nouveau jeu bientôt annoncé ?

L'an prochain, la licence The World Ends With You va faire un retour remarqué grâce à un anime produit en collaboration par Square Enix, Domerica et Shin-Ei Animation. Nous avons déjà pu en apprécier une bande-annonce et un extrait depuis mis en privé (une sale manie des Japonais...), mais c'est du côté des jeux vidéo que notre regard se tourne à présent.

En effet, Square Enix a ouvert un nouveau site teaser avec un simple compte à rebours affiché, nous donnant rendez-vous dans sept jours, soit le 24 novembre à minuit pile. À première vue, il serait raisonnable de penser à un quelconque rapport avec l'anime, sauf que le 1st Production Department de Square Enix, qui s'occupe donc de la création de jeux vidéo, a partagé l'annonce. Mieux, son compte Twitter a été redécoré aux couleurs de TWEWY ! En 2018, nous avions eu droit à The World Ends With You -Final Remix- sur Switch et, suite à cela, Tetsuya Nomura avait même déclaré que cette version modernisée faisait office de dernier moyen pour proposer une suite. Tout laisse donc penser que cette dernière pourrait donc être annoncée dans les prochains jours si un jeu est bien développement, sans doute à minima sur la console de Nintendo. Les mobiles pourraient également être concernés avec la tendance qu'a l'éditeur à décliner ses licences sur ce support.

Dans tous les cas, il ne reste plus qu'à nous montrer patients. Vous pouvez acheter The World Ends With You -Final Remix à 50,54 € sur Amazon si la licence vous tente.