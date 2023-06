theHunter: Call of the Wild, direction l'Australie avec un nouveau DLC annoncé en vidéo

Disponible depuis maintenant six ans, theHunter: Call of the Wild a déjà eu droit à un paquet de contenus additionnels, mais Avalanche Studio et Expansive Worlds ne sont pas encore prêts à abandonner leur jeu de chasse. Le titre aura droit à une nouvelle extension dans quelques jours.

Cette fois, theHunter: Call of the Wild nous fera voyager jusqu'en Australie avec le DLC Emerald Coast Australia. En plus de pouvoir parcourir des brousses subtropicales et des forêts tropicales, les joueurs pourront chasser virtuellement 14 nouvelles espèces locales dont le kangourou géant et crocodile marin, suivre des missions scénarisées inédites et utiliser le fusil Zagan Varminter .22-250.

La date de sortie d'Emerald Coast Australia est fixée au 20 juin prochain dans theHunter: Call of the Wild sur PC, PlayStation et Xbox, vous pouvez retrouver le jeu et ses précédents DLC sur Gamesplanet.