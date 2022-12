Tinykin : une Challenge Update avec des défis contre-la-montre gratuits pour la petite pépite française de 2022

Belle surprise de l'année 2022 signée par les Montpelliérains de Splashteam, Tinykin nous propose d'explorer des niveaux réconfortants avec un personnage miniature, pour des séquences de plateformes rétro simples et efficaces, nous demandant de collecter et utiliser de petits personnages aux pouvoirs variés façon Pikmin. Si vous aviez fait le tour du titre et en voulez plus, bonne nouvelle, du contenu supplémentaire gratuit vient d'être rajouté par une mise à jour 1.1.0 !

La Challenge Update amène 2 courses contre-la-montre, à raison d'une courte et une longue par niveau que vous avez déjà complété. Obtenir des médailles dans ces défis en réalisant les meilleurs temps vous permettra de frimer en ligne via des classements et de débloquer des costumes inédits.

Salutations, braves aventurier·ères et minuscules explorateur·ices, Nous espérons que vous avez adoré jouer à Tinykin ! Nous avons de grandes nouvelles pour ceux qui ont fini le jeu et en veulent toujours plus (sauf s'ils ont peur des frelons…). Sérieusement, vous savez à quel point les frelons ont l'esprit de compétition ? Découvrez-le en prenant part au Vifrelon ! Trouvez les frelons Mach et Sprint à l'aide de vos lunettes de réalité augmentée, parlez-leur et préparez-vous à ressentir le BUZZ de la course ! Courses contre la montre Les courses contre la montre se déverrouillent après la fin de la quête principale de chaque pièce : Transidor, Sanctar, Foliana, Balnéa, Ambrose, et Célérion. Chaque pièce abrite deux courses (une courte et une plus longue) et plusieurs médailles pour chacune d'elles ! Au moins une médaille de bronze à la petite course de Sprint est nécessaire pour déverrouiller celle de Mach Compléter la course nécessite de traverser toutes les bulles fléchées aussi vite que possible, jusqu'à la bulle d'arrivée, après quoi le frelon responsable t'informera de ta progression et des récompenses obtenues ! Un nouveau frelon est également apparu à l'atelier de Chrysale : Legarfald, qui ne demande qu'à pouvoir t'admirer dans toutes tes nouvelles tenues. Oh, on a presque oublié d'en parler ! Nouveaux costumes pour Milo Celles et ceux qui ont déjà fini le jeu trouveront un costume offert à Chrysale ! Ensuite, il ne reste plus qu'à gagner deux médailles d'or dans l'ensemble des six pièces pour obtenir les autres costumes exclusifs pour Milo ! Il existe également quelques costumes secrets nécessitant d'accomplir des défis et de terminer le jeu à 100 % ! Récupère tes costumes à Chrysale et change-toi dans l'onglet Costumes du menu de jeu. N'oublie pas d'aller vite, comme dirait le hérisson ! Pour en savoir plus sur cette mise à jour, consulte les patch notes ci-dessous ! PATCH NOTES v1.1.0 Deux courses contre la montre sont apparues dans six pièces : Transidor, Sanctar, Foliana, Balnéa, Ambrose, Célérion.

Ces défis se déverrouillent une fois la quête principale terminée.



La course longue est disponible une fois une médaille de bronze obtenue dans la course courte.

Les classements sont disponibles dans l'onglet Objectifs du menu de jeu.

Il est désormais possible d'appuyer sur un bouton pour alterner entre le mode Quêtes et le mode Défis.

L'écran des défis de chaque pièce indique ton meilleur temps et le temps de référence pour chaque médaille.

Deux frelons PNJ sont là pour te guider lors des défis. Trouve-les à l'atelier de Chrysale ou dans chacune des pièces précédentes une fois la quête principale terminée. Mach supervise les courses longues, et Sprint les courses courtes.

De nouveaux costumes pour Milo ont été ajoutés au jeu et dans l'onglet Costumes du menu.

Obtiens-les en gagnant 2 médailles d'or dans chaque pièce.

L'aventure Tinykin n'en devient donc que plus belle ! Le charmant jeu français est disponible à partir de 24,99 € sur l'eShop, Steam, le PlayStation Store et le Microsoft Store.

Lire aussi : TEST Tinykin : un Pikmin dans les 90's bourré d'humour