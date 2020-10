Super Smash Bros. Ultimate : un tournoi European Online Challenge avec des récompenses la semaine prochaine

En plus des tournois officiels dans des salons, Super Smash Bros. Ultimate devait notamment décliner sa scène compétitive avec un European Circuit et une European Team Cup. COVID-19, confinement, annulation des salons, vous connaissez la chanson : ces tournois ne peuvent plus se dérouler dans les conditions habituelles, alors Nintendo se repose sur un concept qui a fait ses preuves, à savoir les compétitions en ligne.

La première édition européenne va avoir lieu ce 16 octobre, de 18h00 à 20h00, avec le Super Smash Bros. Ultimate European Online Challenge: Throwback Throwdown. Cette itération mettra à l'honneur les décors et objets de Super Smash Bros. premier du nom. L'objectif est bien évidemment d'enchaîner un maximum de victoires et de points en 2 heures pour se hisser en haut du classement continental et remporter des Points Or.

Battez-vous comme en l'an 1999 dans ce Online Challenge inspiré du jeu par lequel tout a commencé... Super Smash Bros. sur Nintendo 64 ! Dans ce tournoi, seuls les stages et objets présents dans Super Smash Bros. sur Nintendo 64 seront disponibles. Tentez d'amasser le plus de points possible au cours de ce tournoi pour vous classer dans le top 100 et peut-être gagner 1 000 points or ! Occupez la première place dans votre région et vous pourrez gagner 10 000 points or !

Pour plus de détails, notamment sur la répartition des récompenses, le détail est disponible sur le site officiel du constructeur. Si vous n'avez pas encore Super Smash Bros. Ultimate et que vous pensez pouvoir devenir un pro en 10 jours, vous pouvez vous procurer le jeu Switch pour 51,49 € sur Amazon.fr.

