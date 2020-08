PUBG : mitrailleuse MG3, grenade leurre, Pick'em Up Challenge et plus avec la mise à jour 8.2

En Saison 8 depuis le mois dernier, PlayerUnknown's Battlegrounds ne ralentit pas le rythme et se prépare désormais à passer en version 8.2. Comme toujours, la sortie se fera en cascade suivant votre manière de jouer. Le patch sera disponible via le PC Test Server le 12 août, pour toute la communauté PC le 19 et sur PS4, Xbox One et Stadia le 27 août.

Pour le changelog complet en anglais, ça se passe à cette adresse. Pour le résumé de la mise à jour en français, vous avez un peu de lecture ci-dessous.

Nouveaux items Mitrailleuse légère MG3 : la dernière arme disponible dans les Battlegrounds Care Packages est la mitrailleuse légère MG3 à tir rapide. Avec deux cadences de tir différentes, un bipied qui garantit une stabilité optimale, des munitions traçantes pour avoir une idée de la dispersion des tirs, ainsi que des dégâts supérieurs contre les véhicules, vous avez une nouvelle raison de vous battre pour vous emparer de la grosse caisse rouge (comme si vous aviez besoin d'une autre raison...).

Grenade leurre : un régal pour vos yeux... et vos oreilles ! Le nouvel objet à lancer désorientera vos ennemis et couvrira vos mouvements, ce qui est un excellent moyen de distraire vos ennemis et/ou de vous faire douter de vos propres oreilles. Disponible sous forme de butin environnemental sur la map Sanhok, la grenade leurre générera des coups de feu factices pendant une dizaine de secondes après avoir été lancée, vous octroyant ainsi quelques instants pour passer à l'action et prendre de court l'adversaire. Nouvelles fonctionnalités PCS2 Pick'Em Challenge : le Pick'Em Challenge revient en parallèle du prochain évènement eSport, le PCS2 ! Lorsque le Pick'Em Challenge se lancera le 19 août sur PC et le 27 août sur console, les fans pourront se rendre sur l'onglet correspondant pour avoir une chance de gagner des objets PCS2. Pour cela il faudra deviner les gagnants de chaque tournoi eSport régional en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Asie-Pacifique. Une série d'objets PCS2 différents seront disponibles à l'achat ou à la vente dans le cadre du Pick'Em Challenge et 25 % des bénéfices seront reversés aux équipes professionnelles des quatre régions.

Original Lobby Music : les joueurs nostalgiques peuvent désormais choisir la musique du menu principal ! Une collection de thèmes à sélectionner a été rajoutée, qui date de la nuit des temps... ou plus précisément, qui date de l'accès anticipé. Après tout, pour se mettre dans l'ambiance des champs de bataille, rien ne vaut une bonne musique qui déchire (nous sommes peu objectifs, mais au moins nous l'admettons).

Fonction cacher le casque : parfois, vous voulez juste avoir l'air bien pour VOUS même. Vous pouvez désormais retirer l'aspect visuel de votre casque, en conservant les pièces de votre costume par défaut, même après avoir protégé votre tête avec un casque de niveau 3. Cette fonctionnalité est purement cosmétique et les autres joueurs vous verront toujours avec un casque, mais bon, ça ne devrait pas avoir d'importance puisque c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte, n'est-ce pas ? Autres mises à jour Remodelage d'armes et de leur texture : le M416, le SKS et le Kar98k ont été remodelés de fond en comble pour atteindre un haut niveau de qualité visuelle ! En plus de leur mise à jour visuelle, les sons des armes ont également été remaniés pour correspondre aux améliorations visuelles.

Les docks d'Erangel : vous aimez Erangel ? Parce que nous oui ! Quatre docks ont été ajoutés à Erangel : deux aux quais existants, l'un à Novorepnoye et l'autre à la jetée du ferry. Des quais ont également été ajoutés à la plage sud du continent d'Erangel et à l'île de Sosnovka.

Deux nouvelles armes, le retour du Pick'Em Challenge et quelques modifications esthétiques pour l'arsenal et la carte Erangel, le programme est léger, mais pour une mise à jour de routine, c'est déjà pas mal. Des images des nouveautés sont visibles en page suivante. En attendant la sortie du patch 8.2, PUBG est disponible à partir de 10,50 € sur Amazon.

