PUBG : la Saison 8, son nouveau Pass et la refonte de Sanhok lancés en vidéo

PUBG Corp. vient de lancer aujourd'hui la Saison 8 de son célèbre Battle Royale, du moins sur ordinateurs. Cette mise à jour 8.1 inclut notamment une refonte de la carte Sanhok, qui avait tout récemment eu droit à une intrigante vidéo dévoilant partiellement les origines des Battlegrounds.

L'île de Sanhok a donc bien changé, avec désormais la présence de camions autoguidés sur la carte, qui contiennent une grosse quantité d'équipement, notamment des armes entièrement customisées. Les développeurs teasent également la présence d'indices sur la map, en lien avec les Sanhok 4. Mais surtout, les joueurs peuvent découvrir le nouveau Survivor Pass, Payback, qui permet de débloquer encore plus d'éléments cosmétiques, et encore d'autres indices sur les rebelles de l'île. Bien évidemment, une nouvelle saison classée est lancée dans le Mode Compétitif. Vous pouvez découvrir ces nouveautés en images sur la seconde page.

La Saison 8 et le patch 8.1 de PlayerUnknown's Battlegrounds sont déjà disponibles sur PC, et arrivera sur PlayStation 4, Xbox One et Google Stadia le 30 juillet prochain. Le jeu peut être acheté 7,6 € sur Amazon.fr.