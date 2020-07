PUBG : 70 millions de jeux vendus, et une Saison 8 avec Sanhok remaniée

PUBG Corporation vient d'annoncer aujourd'hui que son célèbre Battle Royale PlayerUnknown's Battlegrounds vient de dépasser les 70 millions d'exemplaires vendus sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia, sans compter donc les millions d'autres joueurs sur la version mobile free-to-play.

Mais surtout, les développeurs vont prochainement lancer la Saison 8 de PUBG, d'abord sur ordinateurs le 22 juillet prochain puis le 30 du même mois sur consoles et Stadia. L'occasion de découvrir des ajouts détaillés plus bas, mais surtout une nouvelle version de Sanhok, la petite carte sur une île tropicale qui a droit à une mise à jour. Le studio explique :

Lorsque les survivants atterriront à Sanhok, ils découvriront que presque toutes les structures, arbres, roches et matériaux de la carte ont été remodelés de zéro. En utilisant les données et les commentaires des joueurs, de nombreux lieux ont bénéficié d'améliorations de leur design et de leur direction artistique. Les emplacements célèbres, tels que Boot Camp, Ruins, Pai Nan, Khao et Quarry ont tous bénéficié de mises à jour majeures. Pour les explorateurs en herbe, de nouveaux endroits et des gemmes cachées peuvent être découverts autour de l'île, dont une nouvelle ville touristique « Getaway » et un bootcamp « Airfield ». Des ruines jusqu’à la grotte, Sanhok a été mis à jour pour augmenter sa fidélité visuelle, son équilibrage et ses performances.