Dying Light : 20 millions de jeux vendus pour le premier opus et déjà 5 millions pour sa suite

Après avoir développé un tas de jeux divers et variés, dont les sympathiques Call of Juarez, Techland a lancé en 2011 Dead Island, un jeu d'action et d'horreur avec des zombies. Le studio a repris le principe en l'améliorant et en rajoutant du parkour pour accoucher en 2015 de Dying Light, puis d'une suite en début d'année.

Aujourd'hui, Techland fait le bilan des ventes de ces deux jeux, et il a de quoi se frotter les mains. Nous apprenons ainsi que Dying Light, premier du nom, s'est écoulé à plus de 20 millions d'exemplaires sur PC, PS4 et Xbox One. Concernant la suite, elle comptait pour rappel déjà trois millions de copies vendues en un week-end, le chiffre a évolué et en date du 28 février dernier, soit quatre semaines après son lancement, Dying Light 2 Stay Human enregistrait 5 millions d'exemplaires vendus, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Le studio se félicite, son PDG Paweł Marchewka déclare :

Le succès de la franchise Dying Light est un excellent exemple des expériences inoubliables que nous créons pour nos joueurs.

Techland en profite pour mentionner que cette suite a reçu plus de 230 000 critiques sur Steam, « très majoritairement positives ». Et surtout, il rajoutera du contenu à Dying Light 2 Stay Human la semaine prochaine, avec notamment l'arrivée du New Game +. Vous pouvez retrouver Dying Light 2 Stay Human - Deluxe Edition à 59,99 € sur Amazon.

