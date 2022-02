Dying Light 2 Stay Human dépasse les 3 millions de joueurs en un week-end

Si les données concernant les joueurs se font en instantané sur Steam grâce à des outils tiers, il faut souvent attendre quelques jours avant de connaître les chiffres pour les consoles de salon. Dying Light 2 Stay Human avait ainsi réuni plus de 270 000 joueurs en simultané sur Steam à son lancement, et Techland revient avec un énorme chiffre.

Dying Light 2 Stay Human a attiré plus de trois millions de joueurs lors de son week-end de lancement, il y a une dizaine de jours donc, que ce soit sur PC, PS4, PS5, Xbox One ou Xbox Series X|S. Un très gros chiffre, les développeurs s'en félicitent, et il est bon de rappeler que le premier volet avait atteint ce nombre de joueurs 45 jours après sa sortie. Autant dire que le lancement de cette suite est plus que réussi.

Dying Light 2 Stay Human aura évidemment droit à du contenu additionnel régulièrement, et ce pendant cinq années, les développeurs viennent d'ailleurs de lancer l'Authority Pack aujourd'hui même. Vous pouvez retrouver le jeu à 54,99 € sur Amazon.

