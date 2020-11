Plus de 7600 joueurs au challenge : la déferlante Click&Boat sur Virtual Regatta pour le Vendée Globe

Depuis le départ des Sables-d’Olonne le 8 novembre dernier, les navigateurs réels et virtuels sont au coude-à-coude pour trouver la route idéale, celle qui mènera à la victoire lors de la neuvième édition du Vendée Globe. Sur Virtual Regatta, le bateau du vainqueur 2012-2013 François Gabart est rose et blanc, les couleurs de Click&Boat, à l’origine de ce challenge virtuel qui tient en haleine passionnés et néophytes. En un peu plus d'une semaine de course, plus de 7600 joueurs ont pris le large aux couleurs de Click&Boat (code CLICKANDBOAT) pour un tour du monde virtuel qui passionne. La barre des 800 000 participants au Vendée Globe Virtual Regatta a elle été allégrement franchie, record en cours. Il est possible d'y jouer sur mobile ou grâce à la version desktop.

François Gabart navigue avec son équipe MerConcept, avec qui il construit depuis Concarneau le trimaran révolutionnaire au nom de projet M101. « Parce que ce jeu est extrêmement prenant, et que je ne pourrai pas tenir tout seul la barre compte-tenu de mon agenda, mon équipe jouera avec moi pour essayer de truster les premières places » peut-on lire sur sa page Facebook. D’autres grands noms de la course au large sont aussi aux avant-postes : Armel Le Cléac’h, tenant du titre du Vendée Globe, ou encore l’indéboulonnable triple participant de l’épreuve Loïck Peyron, qui confesse, comme le rapporte RMC Sport, ne rien lâcher, qu’il fasse jour ou non. « Ça dépend des conditions, mais il y a quelques jours, elles étaient très difficiles, il fallait virer ou manœuvrer au bon moment. Donc bien sûr que je me lève la nuit. » Le succès de Virtual Regatta est saupoudré de passions pour la navigation, mais aussi d’un bel esprit d’entraide et d’une prise en main grand public.

Une course dans la course et un jeu-concours pour tous les bateaux Click&Boat

La barre du million de joueurs virtuels pourrait être dépassée alors que 451 000 joueurs étaient alignés il y a quatre ans sur le Vendée Globe Virtual Regatta. Ceux dont les voiles porteront les couleurs de Click&Boat participent automatiquement à un tirage au sort, dont la dotation est un bon Click&Boat d’une valeur de 3000 €. Les trois premiers au classement Click&Boat seront aussi récompensés, avec respectivement 500 €, 250 €, et 100 €, à l’occasion de ce premier challenge Click&Boat virtuel.

Pour défier François Gabart et le reste de la troupe, l’utilisateur n’a qu’à entrer le code CLICKANDBOAT avant de s’inscrire au Vendée Globe ou même en pleine course (il est alors hélitreuillé au milieu de la course, à côté de la frégate d’accompagnement), via le code partenaire du menu burger.