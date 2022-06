Tinykin : la date de sortie dévoilée en vidéo, la démo annoncée sur consoles

Splashteam, le studio français déjà derrière Splasher, a profité du Future Games Show pour donner des nouvelles de Tinykin, son jeu de plateforme et d'aventure avec un explorateur intergalactique et de petites créatures mignonnes. Le studio rappelle d'abord qu'une démo est à télécharger dès maintenant sur PC, mais les joueurs sur consoles ne seront pas oubliés.

Le 23 juin prochain, la version d'essai de Tinykin sera en effet disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch, l'occasion de découvrir le début de cette aventure colorée en attendant le lancement du jeu final. Et justement, la date de sortie de Tinykin est fixée au 30 août 2022 sur PC (Steam, GOG.com et Epic Games Store) ainsi que sur consoles, voici une présentation du jeu :

Milo débarque sur Terre et découvre qu'il est trop petit pour ce monde-là, qu'il n'y a plus personne et que le temps semble s'être arrêté en 1991 ! Unissez vos forces aux mystérieux tinykins et utilisez leurs pouvoirs uniques pour créer des échelles, des ponts, des bombes et plus encore ! Explorez des villes fondées par des fourmis, des coléoptères et d'autres insectes à l'intérieur d'une maison géante ;

Rencontrez des personnages et découvrez leurs histoires en progressant dans l'aventure ;

Attrapez plus d'une centaine de tinykins dans chaque ville, et utilisez leurs capacités spéciales pour sauter plus haut, enfoncer des portes et résoudre les problèmes !

Faites du skate sur la petite planche à savon de Milo ! Sautez, glissez sur des rampes et planez à travers toute la maison ;

Récupérez des améliorations pour le sac à bulles de Milo, construisez le musée d'Ardwin et achevez la mystérieuse machine de Ridmi !

