Tinykin : l'univers du jeu présenté en détail par les développeurs

Après l'excellent Splasher, Splashteam a dévoilé lors de l'E3 2021 Tinykin, un jeu de plateforme inspiré des Pikmin qui nous emmènera aux côtés de Milo, aventurier bloqué sur une planète extraterrestre et qui va devoir s'aider de petites créatures pour rentrer à sa maison.

Après une vidéo dédiée au gameplay, Splashteam est de retour avec une seconde bande-annonce commentée, qui se focalise sur l'univers du jeu cette fois. Romain Claude et Marie Marquet, cofondateurs du studio, prennent de nouveau la parole pour présenter ce monde atypique, inspiré par Pikmin, mais également par les Paper Mario et les dessins animés des années 90. Dans Tinykin, Milo devra explorer chaque pièce d'une grande maison, avec à chaque fois de nouvelles énigmes à résoudre, mais surtout des cultures et civilisations à découvrir, de quoi varier les plaisirs au fil de l'aventure. Heureusement, il y aura les Tinykin pour l'aider, de petites créatures se déplaçant en essaim qui peuvent soulever des charges lourdes, construire des échelles et débloquer de nouveaux passages pour avancer dans le niveau. Milo n'est pas en reste, avec un planeur à bulles et une savonnette servant de planche de surf.

Tinykin est attendu dans le courant de l'été 2022, sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.