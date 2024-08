For The Stars : le studio derrière les ARK dévoile un jeu de survie AAA dans un univers ouvert

Snail Games USA est l'éditeur des jeux de survie ARK de Studio Wildcard et il vient de dévoiler cette semaine un nouveau jeu vidéo qu'il va lui-même développer. For The Stars est présenté comme un jeu AAA dans l'espace, avec un univers totalement ouvert et des mécaniques de survie. Voici la première bande-annonce, présentée par Primus Madja, directeur du jeu :

For The Stars permettra ainsi de voyager de planètes en planètes, de découvrir des civilisations extraterrestres et de survivre dans des biomes mortels. Les joueurs pourront profiter d'un univers multijoueur persistant avec des avant-postes dans le cosmos et des conquêtes de territoire.

For the Stars vous invite à explorer et coloniser un vaste univers de planètes diverses, chacune avec ses propres merveilles et mystères uniques à découvrir. En tant qu'explorateur et scientifique intrépide, voyagez de monde en monde, dévoilez les secrets des civilisations extraterrestres, recherchez des créatures et des ressources rares et exotiques, et utilisez-les pour dompter les biomes mortels que vous rencontrez. Votre mission est d'établir des avant-postes prospères sur des mondes extraterrestres, d'exploiter leurs traits uniques et de débloquer des technologies avancées. Relevez les défis des biomes hostiles, forgez des alliances et construisez un héritage qui s'étend à travers la galaxie. Mondes diversifiés : chaque planète que vous visitez offre de nouveaux défis et récompenses, avec des écosystèmes, des créatures et des ressources distincts. Des mondes luxuriants et verdoyants aux paysages arides et rocailleux, la variété garantit que chaque exploration est unique.

Ruines extraterrestres étranges : découvrez les vestiges de civilisations perdues, des ruines antiques et des trésors cachés qui racontent les histoires du cosmos.

Ressources uniques : collectez et exploitez des ressources étranges trouvées sur différentes planètes. Construisez des avant-postes avancés, fabriquez des outils puissants et développez des technologies de pointe nécessaires pour surmonter les défis de chaque monde.

Recherche approfondie : commencez avec des technologies avancées que vous pouvez innover. Débloquez de nouvelles technologies en étudiant des artefacts extraterrestres et des phénomènes naturels. La recherche vous aidera à surmonter des défis spécifiques, à construire des avant-postes plus efficaces, à créer des équipements avancés et à explorer plus loin dans l'inconnu.

Construction avancée : établissez et agrandissez des avant-postes sur diverses planètes. Équilibrez vos besoins avec des laboratoires, des usines et des quartiers résidentiels. Votre ingéniosité et votre stratégie détermineront le succès de vos colonies et leur capacité à résister aux épreuves de l'espace.

Vaisseaux personnalisables : concevez et construisez votre propre vaisseau spatial pour voyager entre les planètes. Chaque vaisseau peut être adapté à vos besoins spécifiques en utilisant les ressources et les technologies que vous avez trouvées, que ce soit pour le combat, l'exploration ou la collecte de ressources.

Combat dynamique : engagez-vous dans des combats rapides en utilisant des armes futuristes et des capacités spéciales d'origine extraterrestre. Personnalisez votre arsenal pour contrer les créatures extraterrestres hostiles, les joueurs ennemis et d'autres menaces.

Exploration multijoueur : faites équipe avec des amis ou trouvez de nouveaux alliés pour explorer la galaxie ensemble dans un univers multijoueur persistant. Collaborez sur des projets de construction, partagez des découvertes et relevez des défis en tant que front uni. Choisissez d'entrer dans des régions contestées pour vous battre contre d'autres joueurs pour le contrôle de la galaxie.

Primus Majda rajoute :

Nous sommes ravis d'annoncer enfin officiellement For The Stars après trois ans de développement. Nous sommes avant tout des joueurs. Nous aimons les jeux de survie et Snail a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Nous avons un jeu ambitieux en tête et nous nous appuyons sur ce que nous avons appris d'autres projets pour le concrétiser. Notre objectif est de créer un jeu qui se joue comme un jeu de survie sandbox mais qui a l'impact d'un jeu de civilisation galactique 4X.

For The Stars n'a pas encore de date de sortie, il est attendu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.