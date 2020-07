Tony Hawk's Pro Skater 1+2 : un concert virtuel pour découvrir les nouveaux artistes de l'OST

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 sera un remake presque trait pour trait des deux épisodes originaux en termes de contenu, auquel il apportera bien évidemment des graphismes et un gameplay modernisés. L'hommage aux jeux d'antan sera total, avec un retour des skateurs de l'époque et aussi de la bande-son.

Vicarious Visions n'en oubliera pas d'y ajouter un zest de modernité, notamment avec des stars de la glisse d'aujourd'hui. Et du côté des musiques, quelques compositions plus modernes aux sonorités rap, rock et punk pourront être entendues. Activision ne les dévoile pas encore, mais nous donne rendez-vous le 29 juillet à minuit pour un concert virtuel spécial pour les découvrir.

Le THPS + Noisey Concert Event nous permettra de découvrir l'intégralité de la nouvelle playlist, avec en prime des performances d'artistes comme CHAII, Merkules, Machine Gun Kelly et Rough Francis, qui devraient logiquement faire partie de la bande originale. Pour les intéressés, ça se passera directement sur la chaîne YouTube de Noisey. La date de sortie officielle de Tony Hawk's Pro Skater 1+2, c'est pour le 4 septembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One : l'édition standard est actuellement disponible pour 44,99 € à la Fnac, et l'édition collector contre 99,99 € chez Micromania.