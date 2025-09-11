Tormented Souls 2 : une belle surprise sur consoles, un mois avant la sortie

PQube et Dual Effect avaient dévoilé lors de la gamescom 2023 Tormented Souls 2, un nouveau jeu d'horreur à la troisième personne inspiré des vieux survival-horror (Alone in the Dark, Resident Evil, Silent Hill). Cette suite suivra toujours Caroline Walker, qui sera cette fois à la recherche de sa propre sœur.

La démo de Tormented Souls 2 enfin sur consoles !





En juin dernier, les joueurs PC avaient pu découvrir une démo gratuite de Tormented Souls 2, permettant de découvrir le début du jeu. Les joueurs sur consoles de salon étaient frustrés, mais à un mois du lancement, les studios annoncent que la démo de Tormented Souls 2 est désormais disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Que contient la démo de Tormented Souls 2 ?





Cette démo de Tormented Souls 2 dure entre 60 et 80 minutes et permet de suivre l'arrivée de Caroline et d'Anna dans un couvent, un lieu glauque qui était autrefois une clinique. Pendant la nuit, la matriarche Mère Lucia kidnappe Anna afin de réaliser des expériences et poursuivre le travail de Noah, le grand-père des deux sœurs. Le gameplay débute au réveil de Caroline, à l'infirmerie du couvent. Les joueurs peuvent ainsi découvrir les mécaniques de gameplay, affronter des créatures terrifiantes et résoudre des énigmes.

Quand sortira Tormented Souls 2 ?





La date de sortie de Tormented Souls 2 est fixée au 23 octobre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez le précommander à partir de 33,76 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.

Lire aussi : Tormented Souls 2 : 24 minutes de gameplay sans lumière pour le survival horror