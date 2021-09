Touken Ranbu Warriors : les lames prendront aussi vie en Occident sur Switch

La licence Touken Ranbu a débuté dans l'Archipel en 2015 avec le jeu sur navigateur Touken Ranbu -ONLINE- mettant en scène la lutte entre les sages Saniwa retournant dans le passé pour combattre des forces malveillantes souhaitant modifier le cours de l'histoire, qui ont le pouvoir de donner vie à des épées historiques sous la forme de beaux jeunes hommes. Oui, ce sont les adolescentes qui sont la cible démographique visée. Le succès a été tel que des anime, pièces de théâtre et un film live-action ont vu le jour, il était donc inévitable qu'un jeu sur console finisse par voir le jour. DMM Games et Nitroplus se sont ainsi associés à Omega Force et Ruby Party pour créer Touken Ranbu Warriors, un énième musou dévoilé début août et qui s'est montré cette nuit lors du Nintendo Direct japonais. Pour autant, Koei Tecmo a choisi d'effectuer une annonce dans son coin pour l'Occident en annonçant la venue de ce jeu sur Switch, bande-annonce et longue présentation à l'appui.

Contrairement au Japon où une sortie sur PC est prévue le 17 février 2022 en parallèle de celle sur Switch, Touken Ranbu Warriors est prévu en Europe et Amérique du Nord uniquement sur la console de Nintendo au format numérique, avec une date bien plus lointaine, le 24 mai 2022. Concernant le scénario, voici ce qu'en dit le site officiel :

L'année est 2205. Les « révisionnistes de l'histoire » ont commencé à attaquer le passé pour changer l'histoire. Afin de les arrêter, le gouvernement du temps a nommé les « Saniwa » pour qu'ils la protègent. Les Saniwa peuvent réveiller les tsukumogami (outils avec des esprits), les Touken Danshi. Ils voyagent dans le temps et cherchent à vaincre l'Armée rétrograde de l'histoire (HRA) qui cherche à modifier l'histoire. Au Honmaru (la base des héros, NDLR) Les Saniwa et les Touken Danshi menaient une vie paisible quand ils ont été soudainement attaqués par la HRA. Après une bataille acharnée, les Touken Danshi ont réussi à vaincre la HRA, mais le Honmaru a été fortement endommagé, affaiblissant leur force militaire. De plus, au milieu de la bataille, les Saniwa, qui sont vitaux pour le Honmaru, ont disparu. En dérivant à travers l'axe du temps, ils ont réussi à cacher le Honmaru dépourvu de Saniwa, mais ils ne pouvaient rien faire d'autre. Les quinze lames restantes utilisaient les chansons comme support alors qu'elles vivaient tranquillement, attendant le bon moment pour venir. Un beau printemps avec des cerisiers en fleurs. Une fois de plus, la HRA s'approche furtivement du Honmaru alors qu'il est encore à la dérive. C'est alors que Konnosuke apparaît, nommé par le gouvernement de l'époque pour livrer une mission dite « d'enquête de bataille ». Avec ce dernier espoir, Mikazuki Munechika et les autres Touken Danshi

se lancent dans une longue bataille. C'est ainsi que le rideau se lève sur ce drame historique se déroulant à l'ère Sengoku.

Vous l'aurez compris, le jeu mettra en scène 15 guerriers jouables répartis au sein de 5 équipes, à savoir :

Mikazuki Munechika ;

Tonbokiri ;

Sengo Muramasa ;

Kasen Kanesada ;

Ichigo Hitofuri ;

Namazuo Toushiro ;

Hyuga Masamune ;

Heshikiri Hasebe ;

Yagen Toushiro ;

Tomoegata Naginata ;

Tsurumaru Kuninaga ;

Shokudaikiri Mitsutada ;

Okurikara ;

Yamanbagiri Kunihiro ;

Yamanbagiri Chougi.

Envie d'en voir plus ? Alors, rendez-vous le 2 octobre à 16h00 pour un aperçu dans le cadre du Tokyo Game Show 2021. Si vous appréciez la licence Touken Ranbu, des figurines sont en vente sur Amazon.