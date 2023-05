Tower of Fantasy : le MMORPG free-to-play en monde ouvert de Level Infinite annoncé sur PS5 et PS4

L'été dernier, les possesseurs d'un bon PC, voire d'un smartphone sous Android ou iOS capable de le faire tourner, ont pu découvrir Tower of Fantasy, en quelque sorte un concurrent de Genshin Impact dans le domaine du jeu de rôle multijoueur en monde ouvert free-to-play proposant une direction artistique typée anime. Bonne nouvelle si vous attendiez sa venue sur consoles, elle a été confirmée cette nuit au cours du PlayStation Showcase, avec déjà la diffusion de sa bande-annonce de lancement !

Bon, un peu de patience, il n'est pas encore sorti, mais arrivera cet été sans plus de précision sur PS5 et PS4, ce qui devrait bien booster les statistiques et les revenus de Level Infinite et Hotta Studio, des microtransactions étant évidemment de la partie. Son univers technologique post-apocalyptique se montre sous son plus beau jour, avec notamment une ville cyberpunk, de même que ses nombreux personnages féminins à collectionner. Il y a tout de même quelques charmants garçons comme à la toute fin de la vidéo, rassurez-vous.

Et si nous en croyons la présence des environnements marins, la version 2.5 sera directement accessible au lancement, de quoi rattraper les joueurs sur les autres plateformes.