Ballad of Antara : du gameplay explosif pour le Souls-like free-to-play

En mai dernier, lors d'un PlayStation State of Play, l'éditeur Infold Games et le développeur TipsWorks (Pascal's Wager) dévoilaient Ballad of Antara, un jeu de rôle et d'action Souls-like dans un univers de dark fantasy à destination des PS5, mais pas seulement. Le titre sortira également sur PC, iOS et Android, une longue vidéo de gameplay vient d'être dévoilée récemment :

Ballad of Antara se déroule dans un univers lointain, touché par une brume dévastatrice. Les joueurs incarneront des émissaires chargés de trouver des créatures divines et de récupérer leurs essences pour sauver le monde. Plusieurs classes de personnages avec différentes capacités seront disponibles.

Ballad of Antara sera jouable gratuitement, en solo comme en coopération à trois joueurs, mais aucune date de sortie n'a pour le moment été dévoilée. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.