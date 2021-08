TV Pokémon : l'application pour regarder gratuitement la série et les films débarque sur Switch

Entre les diffusions sur des chaînes télévisées, des saisons sporadiquement disponibles sur des services de vidéo à la demande, et la TV Pokémon qui ne propose qu'une sélection d'épisodes et un long-métrage de temps à autre, il n'est pas simple de regarder l'intégralité des anime Pokémon. The Pokémon Company va cependant permettre à davantage de curieux d'avoir accès à cette fameuse TV Pokémon.

Le service disponible en ligne existe aussi sous la forme d'application pour téléviseurs connectés, mobiles et tablettes : voilà qu'il débarque cette semaine sur Nintendo Switch ! Vous pouvez dès à présent vous rendre sur l'eShop pour télécharger l'appli gratuite TV Pokémon et profiter d'un catalogue assez sympathique, avec du contenu en rotation régulière. En ce moment, vous pouvez par exemple visionner les saisons 1 et 2, 10 à 13 et 20 à 23, ainsi que Pokémon, le film : Hoopa et le choc des légendes, accessible jusqu'au 3 septembre.

Pokémon : Les Origines, Pokémon Générations et Pokémon : Ailes du Crépuscule sont eux visibles à tout moment, et il existe même depuis peu une catégorie Junior avec du contenu pour les plus petits, dont Pokémon Kids TV. Pour prolonger le plaisir, vous pouvez précommander Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante pour 44,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : NETFLIX : Pokémon, la série : Les Voyages arrive très bientôt sur le service de VOD en France