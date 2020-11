Xbox : une application pour jouer sur une TV dans les 12 prochains mois

Malgré le lancement réussi des Xbox Series X et S au début du mois, Microsoft n'a pas forcément pour objectif d'écouler des millions de consoles, ce qu'il veut, c'est une vaste communauté de joueurs, qu'importe la plateforme. Cela passe donc par la vente de jeux sur Steam, mais surtout par le xCloud, désormais appelé Cloud Gaming et permettant de jouer en streaming sur son smartphone avec le Xbox Game Pass Ultimate. Et si le xCloud s'invitait sur nos téléviseurs ?

C'est l'objectif de Phil Spencer, comme il l'a dévoilé à The Verge dans un podcast. Un journaliste a demandé ce qui l'empêchait de proposer une application Xbox sur les TV modernes, à la manière des services de SVoD ou autres programmes du même style. Eh bien, le responsable de la branche Xbox est clair, rien ne l'en empêche, et il va même plus loin en affirmant que nous devrions voir arriver ça « dans les 12 prochains mois ». Phil Spencer avait déjà abordé le sujet en parlant il y a quelques mois de Streaming Sticks, des appareils qui n'existent pas encore, à brancher en HDMI sur sa TV à la manière d'un Chromecast permettant de jouer en streaming à des jeux Xbox avec la technologie Cloud Gaming. Une manière de toucher davantage de joueurs, qui s'abonneraient au Xbox Game Pass (qui coûte 12,99 € par mois en version Ultimate), sans faire de l'ombre aux consoles de salon.

Avouez que jouer en cloud gaming à Halo Infinite ou Forza Motorsport a de quoi être intéressant, il n'y aurait aucune machine onéreuse à acheter, et la qualité d'image et le confort de jeu seraient bien meilleurs que sur mobiles. 2021 va être une année intéressante pour Microsoft et sa technologie Cloud Gaming, affaire à suivre.