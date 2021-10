UNBOXING Metroid Dread : nos photos maison de l'édition spéciale et de son savoureux artbook

Difficile d'être passé à côté de l'une des sorties phares de ce vendredi 8 octobre 2021, non pas celle de la Switch OLED, mais bien la nouvelle aventure de Samus Aran, Metroid Dread. Nous vous avons déjà livré nos impressions, à retrouver en fin d'article, mais en tant que fan, nous avons également craqué pour l'édition spéciale proposée par Nintendo pour notre plaisir personnel. Tant qu'à faire, nous avons donc pris le temps de prendre quelques clichés pour vous donner un bon aperçu de son contenu, que vous pouvez découvrir en pages suivantes.

Avant toute chose, faisons un petit rappel de ce qui est inclus dans ce collector vendu tout de même 89,99 € en moyenne (prix éditeur) et qui (a) fait l'objet de bien des convoitises sur la Toile.

Le jeu Metroid Dread au format physique dans sa boîte.

Un packaging illustré recto verso (voir ci-dessus).

Un boîtier steelbook au format des jeux Switch.

Un set de 5 cartes d'art à effet « holographique ».

Un artbook grand format de près de 200 pages.

Premier constat, cette édition massive est tout de même affichée à un prix relativement élevé, qui se justifie par l'artbook dont le contenu est un must-have pour les fans. Comme vous pourrez le voir via nos photos, Nintendo a réservé de petites sections de quelques pages à chaque épisode 2D de la saga, même les remakes, avec de savoureux artworks en haute définition, un régal. Certaines illustrations sont véritablement à tomber et la partie occupée par Dread nous montre des concept arts bien étonnants concernant l'apparence qu'auraient pu arborer Samus ou les E.M.M.I, et dire que nous les pensions déjà suffisamment menaçants tels qu'ils sont dans le jeu... Seul petit regret, qui se comprend pour ne pas spoiler plus que de raison, nous aurions aimé y voir apparaître certains éléments de la fin du jeu et la manière dont ils ont été pensés. Espérons qu'un ouvrage finement documenté voit le jour à l'avenir, qui sait ?

Du reste, une illustration différente de celle du boîtier classique aurait été appréciable pour le steelbook et les cartes d'art reprenant elles les jaquettes des cinq épisodes sont un sympathique petit bonus. Notez d'ailleurs que nous retrouvons sur chacune d'elle la visière du casque de Samus, qui a bien évolué avec le temps. Nous ne regrettons pas notre achat, mais nous n'aurions pas été contre une petite statuette de la chasseuse de primes en armure.

Si seul le jeu vous intéresse, il est vendu 49,99 € à la Fnac et sur Amazon.

