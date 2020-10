UNBOXING de la PS5 : les premières vidéos de déballage du pack de la console sont en ligne !

Certains médias et influenceurs ont la PS5 en leur possession depuis quelques jours, mais Sony Interactive Entertainment avait interdit d'ouvrir publiquement le pack jusqu'à présent. Nous avions tout de même eu le droit à un déballage de la DualSense et de son carton très sommaire. L'embargo de l'unboxing de la PlayStation 5 est tombé, et les vidéos d'ouverture du bundle fleurissent désormais sur la Toile.

Vous voulez voir du carton de protection et du plastique ? Vous voulez voir le câble HDMI, le cordon d'alimentation ou le câble USB-C compris dans le pack ? Vous voulez voir le socle à visser pour passer la plateforme en position verticale ou horizontale ? Vous voulez voir ce qu'il y a à l'intérieur des packs du casque sans fil Pulse 3D ou de la Caméra HD (vendue 59,99 € sur Amazon.fr) ? Et surtout, vous voulez voir l'imposante console dans les mains des premiers joueurs et comparée à la taille d'un petit chien ? Alors, n'hésitez pas à visionner les séquences proposées dans cet article. Honnêtement, vous n'allez pas apprendre grand-chose, mais les vidéos de déballage font visiblement toujours leur petit effet chez certains.

some dogs are taller than the PS5, though https://t.co/pUahJESKL9 pic.twitter.com/EDIruEuHA7 — Tom Warren (@tomwarren) October 27, 2020

Comme ça, vous avez maintenant un aperçu des sensations qui vous attendent lors de la réception des premières PS5 le 19 novembre prochain en France.

