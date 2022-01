Uncharted: Legacy of Thieves Collection, les notes de la presse anglophone

Uncharted: Legacy of Thieves Collection sortira demain sur ordinateurs et PlayStation 5. La compilation ne regroupe pas toute la saga, mais seulement le dernier volet Uncharted 4: A Thief's End et le sympathique stand-alone Uncharted: The Lost Legacy. Au moins, les joueurs PC peuvent découvrir une partie des aventures de Nathan Drake.

En attendant la sortie du jeu, la presse anglophone livre son verdict, et il est extrêmement positif. Les testeurs rappellent évidemment la qualité des jeux d'origine, mais ils sont sublimés par des modes graphiques à la hauteur des attentes, notamment le mode Performance, magnifique et à 60 fps. Les fonctionnalités de la DualSense et l'Audio 3D sont agréables, mais il faut bien reconnaître que sur PS5, eh bien, tout cela aurait pu simplement faire l'objet d'une mise à jour gratuite...

La date de sortie d'Uncharted: Legacy of Thieves Collection est fixée au 28 janvier 2022 sur PC et PlayStation 5, vous pouvez l'acheter à 46,99 € sur Amazon.