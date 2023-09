Unity : une nouvelle taxe qui provoque la colère des développeurs utilisant le moteur de jeu

Le moteur de jeu multiplateforme Unity est l'un des plus prisés du marché, notamment par les développeurs indépendants qui ne cherchent pas l'hyperréalisme. La suite Unity Personal est gratuite, mais il existe aussi une suite Unity Pro pour se perfectionner avec davantage d'outils et conseils, et surtout une suite Unity Enterprise aux tarifs et avantages à négocier en direct avec Unity Technologies.

Peut-être lassé de voir des projets rencontrer le succès sans qu'il ne touche d'argent dessus, Unity Technologies a décidé de mettre en place une taxe qui fait grincer des dents les développeurs. En parallèle de l'Unreal Editor, éditeur de jeu pour les développeurs, l'autre pendant de la suite est Unity Runtime, un code qui s’exécute sur les appareils des joueurs et fait fonctionner les jeux Made with Unity à grande échelle, pour des milliards de téléchargements mensuels. Sous certaines conditions, cette exécution par le joueur sera désormée facturée aux développeurs ou constructeurs.

Ainsi, si vous avez développé votre jeu avec Unity Personal et qu'il dépasse les 200 000 téléchargements et 200 000 $ de recettes, ou si vous l'avez créé avec Unity Pro ou Unity Enterprise et qu'il dépasse les 1 000 000 de téléchargements et 1 000 000 $ de recettes, à partir du 1er janvier 2024, toute nouvelle installation sera facturée. Les frais seront fixes, et iront de 0,20 $ par installation pour les clients Personal, et oscilleront entre 0,15 et 0,01 $ selon le nombre d'installations mensuelles pour les clients Pro et Enterprise.

Buy Cult of the Lamb now, cause we're deleting it on Jan 1st. ???? https://t.co/nSWg9DP0sh — Cult of the Lamb ???? ???? (@cultofthelamb) September 12, 2023

Les développeurs se sont forcément plaints de cette décision qui ne va pas dans leur sens, plusieurs studios influents comme InnerSloth (Among Us) ou Massive Monster (Cult of the Lamb) ayant menacé de retirer leurs jeux des boutiques ou de changer de moteur si les frais étaient bien appliqués. Comment rester rentable avec ces frais fixes en proposant un jeu à bas prix déjà taxé par Steam et consorts ? Quid des installations en masse lors de l'arrivée sur le Game Pass ou un pack caritatif type Humble Bundle ? Faut-il payer ces frais à chaque nouvelle installation ? Face aux nombreux questionnements, Unity Technologies a donné des débuts de réponse chez Axios, et ils ne convainquent pas tout le monde.



Ainsi, les frais seraient facturés uniquement pour la première installation d'un jeu par un client, mais un supplément pourrait être demandé pour une nouvelle installation sur un appareil secondaire type Steam Deck. Il sera donc impossible d'installer plusieurs fois le même titre pour volontairement vider les comptes d'un développeur. Pour ce qui est des Humble Bundle et compagnies, les Runtime Fee ne seront tout bonnement pas appliqués, pour ne pas gêner la collecte de fonds. Il en sera de même pour les démos, histoire de ne pas facturer des versions d'essai gratuites. En revanche, pour les installations via des services comme le PlayStation Plus ou le Game Pass, la taxe sera d'actualité, et sera demandée directement au constructeur : il y a donc fort à parier que PlayStation, Xbox et d'autres grands noms susceptibles de recevoir des téléchargements par millions vont rapidement faire entendre leur voix, en public ou en privé...

La grogne est générale depuis les annonces d'Unity ce mardi, mais il ne montre pour le moment pas le moindre signe de renoncement.