Unity : la société derrière le populaire moteur de jeu annonce une très mauvaise nouvelle

L'année dernière, Unity a fait couler beaucoup d'encre en annonçant une nouvelle taxe sur les installations de jeux vidéo. Après une levée de bouclier de toute l'industrie vidéoludique, la taxe a été corrigée pour moins impacter les développeurs indépendants et le CEO John Riccitiello a quitté la firme en octobre dernier.

Mais voilà qu'en ce début d'année, Unity annonce une nouvelle fait mal : il vient de licencier près de 25 % de ses effectifs, soit environ 1 800 personnes. Unity avait annoncé l'année dernière une « réinitialisation de l'entreprise » et s'était déjà séparé de 265 employés en novembre, ainsi que de plusieurs personnes en janvier et mars. Au total, ce sont donc près de 3 000 employés qui ont été licenciés d'Unity en un an. Jim Whitehurst, CEO par intérim d'Unity, a expliqué dans un mémo que la société réduisait ses projets pour se concentrer sur le cœur de son business et ainsi s'assurer du succès et de la rentabilité de la firme sur le long-terme. Dans un communiqué adressé à IGN, Unity rajoute :

Aujourd'hui, dans le cadre de la réinitialisation de notre entreprise décrite dans notre lettre aux actionnaires du 9 novembre 2023, nous avons annoncé que Unity a pris la décision difficile de mettre en œuvre une réduction des effectifs, ciblant environ 25 % de notre effectif total dans toutes les équipes. Cette décision n’a pas été prise à la légère et nous exprimons notre plus profonde gratitude aux personnes concernées pour leur dévouement et leurs contributions. Nous nous engageons à soutenir les employés concernés tout au long de cette transition difficile. Nous apprécions la compréhension et le soutien de notre communauté et de nos parties prenantes alors que nous naviguons ensemble dans ces changements.

Les licenciements sont de plus en plus nombreux dans le secteur du jeu vidéo. En 2023, ce serait environ 10 000 employés qui auraient été remerciés, la tendance ne s'inverse clairement pas en 2024...