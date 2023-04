Vampire Survivors : le jeu indé va être adapté en série animée

Source: poncle et Deadline

Vampire Survivors fait déjà partie de ses quelques jeux indépendants qui ont rencontré un succès fulgurant et qui sont désormais connus de tous. Le titre développé par poncle est disponible sur PC et Xbox contre moins de cinq euros, avec déjà deux DLC (et sur mobiles en free-to-play), mais c'est loin d'être terminé.

Dans un message publié sur Steam, Luca Galante, fondateur et directeur de poncle, explique qu'il travaille sur un petit patch ainsi que sur une mise à jour v1.5, mais surtout, il annonce que Vampire Survivors va être adapté en série animée. Bien évidemment, il ne va pas se lancer seul dans cette aventure, il a signé un partenariat avec Story Kitchen, fondé par Derek Kolstad (créateur de John Wick) et Dmitri M. Johnson (producteur des films Sonic). Chez Deadline, Luca Galante explique que l'histoire est très importante dans Vampire Survivors, et pourtant, rien ne nous aiguille dans le jeu, heureusement, nous avons droit à un petit résumé officiel :

En l'an 2021, dans l'Italie rurale, a vécu une personne maléfique nommée Bisconte Draculó, dont les nombreuses magies maléfiques ont créé un monde mauvais, rempli de famine et de souffrance. C'est maintenant aux membres de la famille Belpaese de mettre fin à son règne de terreur et de remettre de la bonne nourriture sur la table.

Le projet d'adaptation n'en est qu'à ses balbutiements, Story Kitchen et poncle sont à la recherche d'un scénariste, et la série d'animation sera vendue aux diffuseurs de dessins animés TV. Autant dire que nous ne devrions pas voir les chasseurs de vampires à l'œuvre très prochainement. D'ici là, vous pouvez retrouver l'artbook de la série Castlevania de Netflix à 38,41 € sur Amazon.