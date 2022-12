TGA 2022 : Vampire Survivors, le roguelite qui rend accro de sortie sur iOS et Android, et il est gratuit !

Vendu comme un RPG de survie roguelite avec des mécaniques de bullet hell, Vampire Survivors propose finalement un gameplay assez simple. Chaque partie nous demande de survivre face à des hordes de créatures démoniaques qui foncent vers nous, et que nous devons occire avec un arsenal qui grossit au fil de nos récoltes de gemmes et gains de niveaux. Et entre chaque run, les pièces d'or gagnées permettent de débloquer des bonus permanents qui nous rendre plus fort pour la partie suivante.

Ce concept simple a rendu accros de nombreux joueurs sur PC et Xbox, et il va encore plus se démocratiser grâce à l'arrivée promise sur mobiles qui vient d'avoir lieu en marge des Game Awards 2022. Vampire Survivors est d'ailleurs gratuit sur iOS et Android (contre 4,99 € sur les autres plateformes), avec des publicités à lancer pour regagner une vie ou obtenir davantage d'or. Il est jouable à la verticale ou à l'horizontale, pour satisfaire tous les publics.

Vous n'avez donc plus d'excuses pour passer à côté du phénomène, qui aura droit à une extension Legacy of the Moonspell d'ici quelques jours sur consoles et ordinateur personnel.