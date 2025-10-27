Vampire: The Masquerade, la fin d'un gros jeu annoncée

Alors que tous les regards sont tournés vers le récent Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, qui a reçu un accueil très mitigé de la part de la presse spécialisée, un autre jeu dans l'univers du Monde des ténèbres fait parler de lui aujourd'hui. Sharkmob avait lancé en 2022 Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, un battle royale free-to-play. Disponible sur PC et PlayStation 5, le titre est abandonné depuis deux ans déjà. Plus aucun contenu n'est publié, mais le titre reste encore jouable... pour le moment.

C'est la fin pour Vampire: The Masquerade - Bloodhunt





Sharkmob annonce qu'il va couper les serveurs de Vampire: The Masquerade - Bloodhunt le 28 avril 2026, rendant le jeu complètement injouable. Dès aujourd'hui, les achats en jeu sont désactivés, mais les joueurs peuvent dépenser les jetons qu'ils possèdent déjà. Les développeurs invitent les fans à « profiter du temps qu'il vous reste à Prague et à continuer de jouer, profitant pleinement de ces derniers mois ensemble », car après le 28 avril prochain, « le jeu ne sera plus disponible ». Sharkmob ajoute :

Lorsque nous vous avons ouvert les rues de Prague, nous ne pouvions qu'espérer que les nuits que vous y avez passées créeraient de tels souvenirs. Des batailles sur les toits aux amitiés nouées dans le chaos, Bloodhunt a traversé votre vie de mille et une façons inoubliables. Ces quatre dernières années, nous avons été ravis de constater votre passion et votre dévouement pour Bloodhunt. Vos commentaires, votre créativité et votre enthousiasme pour notre jeu ont été précieux pour nous. Cependant, malgré notre formidable communauté, la population actuelle de joueurs a atteint un niveau tel qu'il n'est plus possible de maintenir les serveurs en activité. Cela nous a conduits à prendre la difficile décision de mettre Bloodhunt hors ligne. (...) Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure. Nous espérons que vos souvenirs des toits et des ruelles de Prague resteront gravés en vous comme ils le sont restés en nous.

Un jeu abandonné par les joueurs





À son lancement en avril 2022, Vampire: The Masquerade - Bloodhunt avait attiré 29 475 joueurs en simultané sur Steam, selon les chiffres de SteamDB. Malheureusement, la fréquentation a vite baissé et le battle royale free-to-play stagne à moins de 500 joueurs ces derniers temps. C'est donc la dernière ligne droite pour le titre de Sharkmob. Le studio développe actuellement Exoborne, un jeu de tir d’extraction (extraction shooter) qui enchaîne les phases de test.

