Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 nous met déjà dans l'ambiance

Annoncé en mars 2019, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 se fait toujours attendre. Édité par Paradox Interactive, le jeu de rôle était à l'origine développé par Hardsuit Labs, mais le studio a été écarté du projet, et c'est The Chinese Room qui est en charge de terminer le projet.

Le titre n'est pas attendu avant un an, autant dire que les fans de Vampire : La Mascarade vont devoir prendre leur mal en patience, mais les studios ont quand même décidé de reprendre un rythme de promotion plus traditionnel, ce qui est rassurant. Récemment, Ben Matthews, directeur artistique associé sur le jeu, a publié un long billet sur le site officiel du jeu pour évoquer sa direction visuelle, très inspirée du Néo-Noir. Des environnements modernes mais éclairés au néon, avec des lieux sombres, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ressemblera à Blade Runner, The Neon Demon ou John Wick, mais avec des vampires à Seattle, et le jeu utilise pour rappel l'Unreal Engine 5.

Si cela est trop flou pour vous, les développeurs partagent quelques images des environnements du jeu, l'ambiance est déjà palpable. Et afin de nous immerger encore un peu plus dans cet univers sombre et fantastique, les studios partagent une première musique qui fera office de thème principal à Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Le titre Midnight a été écrit par Michel Zitron, Paulina Palmgren et Joakim « Jarly » Jarl, c'est très électronique et assez lent, nous sommes loin de ce qu'avaient pu proposer Rik Schaffer pour le premier volet, avec un titre aux mélodies obsédantes. Les fans ont de quoi se rassurer, Rik Schaffer sera quand même de retour pour composer la bande originale de cette suite.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 est pour rappel attendu en fin d'année 2024, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez toujours le précommander en First Blood Edition à 59,99 € sur Amazon et la Fnac.