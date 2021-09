Virtual Desktop : la dernière mise à jour nous en met plein les yeux !

Merci monsieur Godin, vous ne cessez de nous impressionner ! Dans la dernière version v1.20.11.0, Virtual Desktop met à l'honneur le streaming vidéo. Considéré comme un incontournable lorsqu'il s'agit de streamer du contenu vidéo ludique vers nos Oculus Quest, VD jouit d'une stabilité sans faille face à son concurrent direct Air Link qui, au gré des mises à jour de nos casques autonomes, donne du fil à retordre aux joueurs. Vous trouverez d'ailleurs ici notre tutoriel complet pour profiter au maximum de la technologie et de votre configuration. Découvrons ensemble ce qui se cache dans la dernière mouture du logiciel de Guy Godin.

Voici la liste des changements apportés par cette mise à jour :

• New Videos tab lets you stream video files or download them for local playback. It supports regular, 180, 360 projections through timewarp layers for best image quality

• Streamed and downloaded videos will be encoded on-the-fly if needed to play on Quest

• On Windows you also have the ability to paste YouTube and other website URLs. Videos will be downloaded to your computer and streamed to your Quest

• Added Qualcomm’s latest motion estimation enhancements which improves SSW in UIs and menus.

• Added a 120fps desktop framerate option (only possible in the first 4 environments)

• Revamped Streamer user interface on Windows

• Simplified audio streaming options in Windows: stream to VR headset only, to VR headset and computer or don't stream audio

• Fixed issues with HDR monitors

• Refresh rate of monitor will now be adjusted to match refresh rate of Quest in desktop mode when 'Use optimal resolution' is checked

• OpenXR Steam games will now correctly appear in the Games tab

• Fixed game compatibility with: Ionia

Au rayon des news au sujet de la vidéo, il est dorénavant possible de lire du contenu vidéo depuis un PC/Mac via des répertoires spécifiques du streamer desktop, mais aussi depuis des sources externes sur Internet comme YouTube. Vous aurez aussi la possibilité de télécharger les vidéos localement sur votre ordinateur pour une lecture sans coupure.

Au menu, du contenu 4K, 180° et 360°, Fisheye et EAC diffusé et encodé à la volée si nécessaire pour être joué sur les Oculus Quest 1 et 2, et ce, avec un nouveau procédé qui devrait améliorer l'image en retour. La possibilité est aussi donnée de diffuser des jeux PC « écran plat » jusqu'à 120 fps (disponible uniquement dans quatre des environnements proposés) et d'ajuster la fréquence de rafraîchissement de l'écran avec celle du casque.

Pour le reste, le streamer desktop a été relooké, certains jeux Steam, profitant de la librairie OpenXR qui n'apparaissaient plus dans l'onglet Games y sont désormais bien catalogués. Pour finir, la prise en compte de la technologie Synchronous SpaceWarp a été améliorée dans les interfaces utilisateurs et les menus. La gestion de l'audio a été simplifiée sur Windows avec trois options : audio dans le casque, audio dans le casque et l'ordinateur et pas d'audio.

Comme d'habitude, c'est un bon en avant que nous propose VD au gré de ses mises à jour, le logiciel de Guy Godin continue donc de tirer son épingle du jeu.