Voice of Cards: The Beasts of Burden, un troisième épisode de la licence de Square Enix et Yoko Taro officialisé et daté

Difficile d'ignorer le nom de Yoko Taro depuis le succès retentissant de NieR: Automata, qui va d'ailleurs faire son retour d'ici quelques semaines avec un portage sur Switch, la The End of YoRHa Edition (en précommande sur Amazon pour 39,99 €). Mais le créateur et le producteur Yosuke Saito ont visiblement un autre jeu dans les cartons, qui pourrait être annoncé prochainement et dont l'existence a fuité via la base de données du PSN comme le rapporte PlayStation Game Size.

Oui, moins d'un an depuis la sortie du premier jeu de la licence, Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, suivi en février dernier par Voice of Cards: The Forsaken Maiden, tout porte à croire que Square Enix s'apprête apparemment à dévoiler un troisième volet intitulé Voice of Cards: The Beasts of Burden. Pour rappel, il s'agit d'une série de RPG utilisant les codes du jeu de rôle sur table avec un système de cartes, une bonne manière de conter des histoires sans trop pousser les coûts de développement.

Il faudra sans doute encore patienter un peu avant de connaître l'intrigue de ce Voice of Cards: The Beasts of Burden, en espérant que Square Enix finisse par sortir une compilation physique regroupant tous les épisodes. Si sa date de sortie est aussi prévue pour la fin d'année, le calendrier de l'éditeur s'en retrouvera vraiment très chargé !

Mise à jour : le jeu est désormais officiel, car Square Enix vient d'en diffuser la bande-annonce, date de sortie à l'appui ! C'est donc le 13 septembre que Voice of Cards: The Beasts of Burden sortira sur PS4, Switch et PC. En plus de Yoko Taro et Yosuke Saito, nous retrouvons à nouveau sur ce projet le compositeur Keiichi Okabe et le character designer Kimihiko Fujisaka.

Voice of Cards: The Beasts of Burden entraîne les joueurs dans un monde illustré par des cartes. Ce troisième volet donne désormais aux joueurs la possibilité de piéger les monstres qu'ils battent dans des cartes afin de les réutiliser en tant que compétences durant les combats. Ils découvriront une nouvelle histoire se déroulant dans un monde où monstres et humains s'affrontent depuis mille ans et où une fille ayant perdu son foyer a juré de se venger des monstres. En compagnie d'un étrange garçon, elle s'aventure dans l'inconnu. Ensemble, ils dénoueront les fils du destin de ce monde brisé.

Une édition Deluxe numérique sera à nouveau proposée, dont le contenu inspiré de NieR Re[in]carnation est le suivant :

Tenues des mis en Cage : de nouveaux costumes pour l'héroïne et ses compagnons** ;

: de nouveaux costumes pour l'héroïne et ses compagnons** ; Motif du manuel : applique le visuel d'un manuel d'expert au dos des cartes** ;

: applique le visuel d'un manuel d'expert au dos des cartes** ; Pion de Mama : applique le visuel de Mama au pion ;

: applique le visuel de Mama au pion ; Dés des chercheurs d'histoires : applique le visuel de Mama et Carrier aux dés **;

: applique le visuel de Mama et Carrier aux dés **; Plateau de la Cage : applique le visuel de la Cage au plateau ainsi qu'aux accessoires*** ;

: applique le visuel de la Cage au plateau ainsi qu'aux accessoires*** ; Table du soutien : applique le visuel de l'écran de sélection aléatoire à la table** ;

: applique le visuel de l'écran de sélection aléatoire à la table** ; Thème de la réincarnation : une bande originale évoquant une certaine fable parlant d'une fille et d'un monstre** ;

: une bande originale évoquant une certaine fable parlant d'une fille et d'un monstre** ; Lot de pixel art : remplace toutes les illustrations des personnages et ennemis par du pixel art*. *Les objets et le jeu vendus dans cette édition sont disponibles séparément. Veillez à ne pas effectuer d'achats en double.

**Le visuel peut ne pas être appliqué dans certaines circonstances.

***Ce contenu téléchargeable n'inclut pas de dés.

Par ailleurs, si vous achetez le jeu avant le 3 octobre 2022, vous recevrez deux DLC : « Pion noir et or » débloquant « un visuel de pion d'une couleur fer lustré » et « Silhouette de jeune fille morose » donnant accès à « une carte dont le dos reprend le visuel de l'héroïne du jeu vue de dos ». Des visuels sont à retrouver en page suivante.